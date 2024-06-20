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尖沙咀朱銘「黃雨衣人」雕塑搬離原址 去向未明

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

由台灣著名藝術家朱銘創作、2017年起在香港尖沙咀文化中心門外展出、包含兩個穿黃色雨衣人物雕塑的「人間系列─排隊」，近月被圍板圍封。香港康文署表示，雕塑多年戶外展示有所損耗，4月底開始修復，發現結構出現安全隱患，要全面評估及制定處理方案。該系列雕塑19日已被搬離原址，去向未明。

明報報導，由朱銘創作、放置香港文化中心外的雕塑作品「人間系列─排隊」近月被圍板圍封。據悉，上月底圍板仍顯示整組10個人形雕塑的圖片，上有「修繕工程進行中」字句；圖片近日被貼上灰色告示，告示剛好掩蓋兩個穿黃色雨衣的人物雕塑，引起網民揣測。告示列出作品名、藝術家名稱及「雕塑作品加固工程」。至19日現場圍板內的雕塑已被搬走，圍板上「修繕」及「加固」兩句並列。

康文署回覆查詢稱，雕塑經多年戶外展示，出現損耗，故今年4月底展開修復工作，包括修復缺損部分及做深層護理等，惟過程中發現雕塑結構「出現安全隱患」，現時正對雕塑做全面評估及制訂處理方案。

署方續說，雕塑是署方購置及擁有的藝術藏品，朱銘美術館知悉署方就雕塑品的修復工作。本報昨向朱銘美術館查詢，截稿前未回覆。

立法會議員江玉歡認為，若當局因各種原因而不喜歡該藝術品，應整個搬走，倘把藝術品拆件、重新上色等，都是對藝術家不尊重。她續指，如該系列作品被移走，港府亦應向公眾交代原因，以釋除市民不安及疑慮。

2021年該系列雕塑曾被圍封，有指穿黃色雨衣的人物雕塑具政治意味，引起網民揣測，其後作品維持展出。

朱銘雕塑作品以「鄉土系列」、「太極系列」及「人間系列」較聞名，部分作品散見香港各處，包括中大百萬大道烽火台的「仲門」、中環交易廣場外的「太極」、香港演藝學院門外的「太極系列：單鞭下勢」等。朱銘2014年2月曾赴港出席「刻畫人間─朱銘雕塑大展」，去年離世，享年85歲。

香港 復工 美術館

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