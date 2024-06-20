27年未調 港府擬漲大學學費補千億財赤 分3年逐增

港府計畫調高香港的大學學費，這是27年來首創之舉，初步傾向每年漲幅5%至9%；圖為香港科技大學。 （中新社）

近5年來，港府 大部分時間出現財政赤字。有鑑於此，港府計畫調高大學學費，這將是27年來首創之舉。多家媒體19日引述消息指出，教育局計畫2025年起分3年逐步增加大學學費，初步傾向每年漲幅5%至9%。

中央社引述香港 電台報導，香港立法會教育事務委員會主席梁美芬證實了有關消息。她說，這是港府27年來首次上調大學學費，期望市民理解和接受，因為港府正面臨千億財政赤字，加學費是「無可厚非」，望同學理解學習社會責任，「一齊承擔少少（一起承擔一點點）。」

她表示，按照港府原先的財政規畫，大學學費的收入應占整體教育支出18%，但目前只占13%，如今港府計畫循序漸進地調高學費5%至9%，做法合理。

她並說，過去有學生就業後不償還讀大學時的港府貸款 ，也有學生虛報自己無業，以致港府長期未能討回貸款，造成赤字。目前港府每年補助大學部學生約4萬2000港元（約5379.8美元）；如果學生因家貧無法繳付學費可申請資助，在畢業及工作後償還。

另據大公、文匯報報導，香港八所資助大學本地生的學費自1996/97學年一直凍結，教育局局長蔡若蓮19日約見部分立法會議員講解加費方案，多位議員普遍認為港府近年面臨千億財赤，是次調整可以理解，期望市民接受，但同時強調港府須做好相關資助及貸款等配套，讓有困難學生順利完成學業。

立法會教育界議員朱國強19日表示，據他估計，學費連續3年的加幅約為7%，第一年加幅可溫和一點，不宜短時間內一步到位。他強調港府需考慮家長與學生的承受能力，包括畢業後的還款能力，建議延長還款時間，避免出現「學貸變學債」情況。

據港媒評論，大學加學費會增加學生及家長經濟負擔，但因27年來長時間沒上調，且港府面臨千億財赤，加學費是合情合理，有經濟困難的學生可申請貸款，不會影響升學，希望社會理性看待；香港有6間資助大學的科研和學術地位備受國際認可，即使增加學費仍比英美澳等便宜，相信仍可吸引海內外學生赴港就讀。