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認偷金飾等7罪 蔡天鳳前夫囚3年半 法官：處心積慮犯案

香港新聞組／香港20日電
涉盜竊金飾，蔡天鳳前夫鄺港智認7罪判囚3年半。（取材自貴陽晚報）
涉盜竊金飾，蔡天鳳前夫鄺港智認7罪判囚3年半。（取材自貴陽晚報）

發生在去年2月震驚香港社會的28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，其前夫鄺港智在調查期間被揭發早年盜取6名受害者價值超過630萬元（港幣，下同，約 80.6萬美元）的金飾等財物， 19日他於法院承認6項盜竊罪及1項「沒有按照法庭的指定歸押」罪，被判刑3年半。

香港有線新聞報導，28歲被告鄺港智，被控於2013至2015年謊稱從事內地黃金投資生意，誘騙6名受害人合資購入共逾630萬元金飾，並盜取他們的金飾等財物，包括39條項鍊、32條手鍊、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10兩金條，案件原於2015年開審，但鄺港智棄保潛逃7.5年後，至去年2月才因謀殺案於新界一碼頭被警方逮捕。

案情指出，鄺港智是在網路上結識6名男子後，邀請6人合作黃金買賣投資生意，鄺港智帶6人到不同珠寶店購買金飾，聲稱可較高價格賣出金飾，賺取利潤後可分給6人，但鄺港智取得金飾後就杳無音信。

鄺港智去年被捕時，身上有68萬元現金、5只名表、1把勞斯萊斯車鑰匙、2把凌志車鑰匙，以及他大哥的護照和內地駕駛執照。鄺港智求情透露是因母親破產、大哥留學而備受壓力。

暫委法官張志偉認同可減刑，但被告犯案期間一直在尋找合適受害對象，並非因一時貪念犯案，而是經思量後依計行事，處心積慮下游說事主以博取信任，令事主願意交出金飾。但考慮被告已經認罪，並已向受害人歸還全數款項，最終判處監禁42個月。

鄺港智及死者蔡天鳳前大伯鄺港傑、前公公鄺球，被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪一案，則交付高院審理。蔡天鳳前婆婆李瑞香在羈押15個月後由外甥保釋出獄。

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