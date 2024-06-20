香港去年反修例、國安案件倍增 升幅超預期

中國外交部駐港公署18日為香港90位新任中小學校長舉行「比較不同國家國安法」主題講座。（中新社）

香港 司法機構說去年反修例（反送中 ）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。

香港司法機關由香港各級法院、特別法庭和審裁處組成，其首長是當任香港終審法院首席法官。司法機構政務處則協助各級法院內部行政及管理事宜，一切運作制度與政府部門無異。

香港司法機構最新向立法會提交的文件顯示，香港高等法院原訟庭的總案件量，由前年的約1.66萬宗，上升18%至去年的約1.96萬宗；期內包括反修例及國安案等刑事案件的數目，由223宗倍增至446宗。

香港司法機構文件還說，從去年5月起，香港司法機構編排更多交付審判的聆訊於裁判法院進行，令更多相關案件在原訟庭湧現，導致原訟庭需處理的答辯及判刑案件顯著增加，預料數目升勢仍會持續。

司法機構又認為，反修例案件和國安案的審期，往往大幅超出預計，其中國安案須由3名刑事法官審理，令司法資源更受壓，加上案件一般較複雜，需花較長時間完成審訊前必要的步驟和程序、進行案件管理聆訊及準備審訊，而且審期以至擬備判案書所需的時間亦較長，導致其他刑事法律程序的平均輪候時間仍較長。

但截至今年3月，香港各級法院大部分民事案件，司法機構指平均輪候時間大致達標，除了高等法院原訟庭處理的若干類別刑事案件外，多數刑事法律程序的平均輪候時間均顯著改善。

香港新聞組／香港20日電

中新社報導，中國外交部駐港公署18日舉行「比較不同國家國安法」主題講座及有關宣介活動，90名香港新任中小學校長參與。外交部駐港公署特派員崔建春接見由港府 教育局局長蔡若蓮率領的這90位校長，並向他們講解國安法有關內容。

中國外交部駐港公署特派員崔建春告訴香港新任中小學校長，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及香港國安法是必要的措施。（中新社）

崔建春表示，有些國家可能戴著有色眼鏡來看香港，不必大驚小怪，香港要有自信。他提到，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及國安法是必要的措施。日前他接見了多國駐港總領事，大家都覺得香港是一個非常安全的地方，營商環境好。

另據美國之音報導，設在紐西蘭的「人權評量倡議組織」發布的最新數據顯示，中國在多項人權標準方面排名最低。香港的評分也較去年下降，「免遭國家級威脅」的總評分由7.2下降至6.3。在公民權利的總評分由3.2下降至2.2，僅高於中國。