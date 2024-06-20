香港去年反修例、國安案件倍增 升幅超預期
香港司法機構說去年反修例（反送中）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。
香港司法機關由香港各級法院、特別法庭和審裁處組成，其首長是當任香港終審法院首席法官。司法機構政務處則協助各級法院內部行政及管理事宜，一切運作制度與政府部門無異。
香港司法機構最新向立法會提交的文件顯示，香港高等法院原訟庭的總案件量，由前年的約1.66萬宗，上升18%至去年的約1.96萬宗；期內包括反修例及國安案等刑事案件的數目，由223宗倍增至446宗。
香港司法機構文件還說，從去年5月起，香港司法機構編排更多交付審判的聆訊於裁判法院進行，令更多相關案件在原訟庭湧現，導致原訟庭需處理的答辯及判刑案件顯著增加，預料數目升勢仍會持續。
司法機構又認為，反修例案件和國安案的審期，往往大幅超出預計，其中國安案須由3名刑事法官審理，令司法資源更受壓，加上案件一般較複雜，需花較長時間完成審訊前必要的步驟和程序、進行案件管理聆訊及準備審訊，而且審期以至擬備判案書所需的時間亦較長，導致其他刑事法律程序的平均輪候時間仍較長。
但截至今年3月，香港各級法院大部分民事案件，司法機構指平均輪候時間大致達標，除了高等法院原訟庭處理的若干類別刑事案件外，多數刑事法律程序的平均輪候時間均顯著改善。
香港新聞組／香港20日電
中新社報導，中國外交部駐港公署18日舉行「比較不同國家國安法」主題講座及有關宣介活動，90名香港新任中小學校長參與。外交部駐港公署特派員崔建春接見由港府教育局局長蔡若蓮率領的這90位校長，並向他們講解國安法有關內容。
崔建春表示，有些國家可能戴著有色眼鏡來看香港，不必大驚小怪，香港要有自信。他提到，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及國安法是必要的措施。日前他接見了多國駐港總領事，大家都覺得香港是一個非常安全的地方，營商環境好。
另據美國之音報導，設在紐西蘭的「人權評量倡議組織」發布的最新數據顯示，中國在多項人權標準方面排名最低。香港的評分也較去年下降，「免遭國家級威脅」的總評分由7.2下降至6.3。在公民權利的總評分由3.2下降至2.2，僅高於中國。
上一則
認偷金飾等7罪 蔡天鳳前夫囚3年半 法官：處心積慮犯案
下一則
FB留言