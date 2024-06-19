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港人遊歐洲30免簽國 明年中起須附犯罪紀錄

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

歐盟及申根公約國家提出兩項新措施，今年秋季起，港人入境上述歐洲國時要在邊境登記指紋及臉部影像，個人資料將被儲存3年。此外，明年年中起，包括港人及多國旅客如到訪30個指定歐洲國家，將由現時免簽證，改為須預先申請電子旅行許可，申報個人資料包括犯罪紀錄，意味申請人有可能不獲批入境。

明報報導，今年秋季起，歐洲30個國家，包括法國、德國、荷蘭、義大利及北歐五國等29個神根公約區成員國同實施新入境措施，要求逾60個現時享有免簽證國家的旅客，入境前預先申請電子旅行許可「歐盟旅行資訊及授權系統（European Travel Information and Authorisation System，ETIAS）」，涉及免簽證地區或國家包括香港、澳門、台灣、新加坡、美國、英國等，BNO持有人亦須申請。

據報導，歐盟建議，入境旅客於預訂機票及當地旅館前，先辦理網上申請手續，旅行許可證收費則為7歐元（約58港元、7.5美元）。

報導引述歐洲邊境及海岸警衛隊ETIAS小組外展及持份者管理主管Izabella Cooper表示，預料近九成五的申請個案將由系統自動辦理，僅需時數分鐘；個別例子如懷疑資料有誤或懷疑申請人構成安全風險，則會涉及人手審核，申請過程可延長至數天至一個月。

報導稱，Izabella稱新措施會為令跨境通行更暢順。她舉例，現時進出美國、加拿大、澳洲等地，當地入境處均要求旅客申請入境授權許可，以預先識別。ETIAS申請者須提供職位、地址等基本個人資料，亦須提供衝突地區出遊紀錄及犯罪紀錄。

報導說，另一新措施則涉及出入境系統（Entry/Exity System，簡稱EES），將於今年秋季起實施。EES為自動化電子系統，蒐集旅客姓名、旅行證件類型、進出境日期及地點，並會蒐集生物辨識資料，包括指紋及面部影像。根據歐盟法例，短期逗留旅客的資料將被保留3年，逾期居留者的資料則保留5年，資料將提供予30國邊檢部門使用。推行EES主因是提防偽造證件及防範逾期居留者，歐盟將於8月公布兩項新措施落實日期及更多詳情。

報導指，香港立法會議員、前入境事務處處長黎棟國認為，提前申請電子旅行許可為大勢所趨，認為ETIAS申請費用不高，相信不會影響港人歐遊意欲。

歐盟 簽證 香港

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