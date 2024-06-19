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崔建春：香港海外法官制度合適 離任不須大驚小怪

香港新聞組／香港19日電
中國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春。（中新社）
中國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春。（中新社）

辭任終院海外非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）日前撰文指，香港法治受嚴重損害。外交部駐港公署特派員崔建春18日不點名批評岑耀信不負責任、雙重標準。他又認為，香港的海外法官制度合適，可向世界宣示香港實行普通法，法治是香港的「金字招牌」，毋須對法官離任大驚小怪。

香港經濟日報報導，上任兩個多月的崔建春，18日為香港中小學校長主講外交國安講座。他在活動後會見傳媒指，作為一個法官，職業操守是第一位，法律好不好、有何問題，由立法部門處理，法官應該不持偏見。

對於美國因初選案，對部分特區官員實施簽證限制，崔建春指，香港要拚經濟、謀發展，就23條立法及訂立國安法是無可厚非。他批評，美國很多政客的思想、價值觀、思維方式沒有跟上時代步伐，說重一點是有「精神病」（suffered mental illness），質疑美國政客只關注幾個人，說成是「民主人士」，怎談得上民主；香港750萬市民、全國14億人民都不認同。崔建春稱他們不單止「雙標」，更加是「兩面派」（double-dealing）。

崔建春又說，赴港工作只有兩個月零兩天，形容自己仍是「小學生」，而香港就是「一本複雜的書」，需要時間和經歷去讀好。

特首李家超18日在行會前會見傳媒表明，海外法官在終審法院參與審議案件制度不會變，強調法治制度亦不會因為任何一位法官的個人取態而有所影響。他指，現在留任的終審法院海外法官都表示，對香港法治很有信心，亦很有信心香港法官會秉持公平、正義，按照法治精神、法律原則、法律證據，在不受任何干預之下審訊案件。

香港前高等法院上訴法庭副庭長羅傑志（Anthony Rogers）在英國金融時報撰文，指對岑耀信違反在法律程序仍在進行期間，不應發表評論的原則，感到非常遺憾。他又指，該原則尤其適用於可能提上訴的情況，擁有較審理上訴者更高的司法職位時，更不能違反有關原則。

羅傑志又批評，岑耀信的文章將法庭決定的正確性與個人對相關法律的厭惡混淆，觀點背後的邏輯是自相矛盾。他認為，法官可以辭職而不執行被認為不公正的法律是正確和適當的行為，但執行該法律的人不會違反法治原則。

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