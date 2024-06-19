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舊身份證明年5月失效 返港30天內須換證

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

全港現時仍有18.2萬人未換領新款智能身份證，入境事務處18日宣布，舊款智能身份證將分兩階段失效，其中1970年或之後出生人士，其舊證將於明年5月12日起失效、1969年或之前出生人士的舊證則於明年10月12日失效。

大公、文匯報報導，入境處副處長戴志源呼籲未換證的市民，把握時間盡快申領新證，但補充舊證失效不影響持有人的居留權，如因身在外地而未能在指定期限內換證者，於返港後30日內必須換領，否則即屬違法。有回港探親的市民18日申請換證，稱讚預約過程順利、快速。

港府已根據《人事登記條例》第7C條發出《2024年人事登記（身份證失效）令》，將於21日刊憲，並於26日提交立法會進行「先訂立後審議」的程序，並以出生年份1970年作為換證期限的分界線。戴志源表示，安排適用於全港市民，以2003年換證計畫的比率估算，目前仍有約18.2萬人將申請換證，其中約11萬人為1970年或以後出生人士，其餘7萬人為1969年或之前出生人士，相信大部分未換證人士均於境外，之前因疫情等原因未能回港。

戴志源解釋指，換證計畫原定於2022年10月結束，但當時受疫情影響，不少身處外地港人未能返港辦理，故將換證計畫延長到去年3月3日，計畫結束時，換證率約為85%，較上次2003年換證計畫結束時的92%換證率相差約7個百分點。隨着去年初恢復通關，不少境外市民陸續回港換證，截至上月31日整體換證率已達90%，處方認為目前是適當時候宣布舊證失效，可以阻嚇及偵察非法使用舊證及冒充者、或偽造舊證人士。

戴志源強調，舊證失效並不影響永久居留權及出入境自由，只要持有效旅遊證件就可出入境；身處境外的港人亦不會因逾期仍未換證而違法，但若使用失效的舊證入境，入境處職員會回收舊證，有關人士必須於入境30天內申請新證，否則最高罰款2.5萬港元（約3202美元）及監禁2年。

他續指，失效舊證不能用作申請護照及香港其他旅行證件，預計其他部門及公私營機構亦將作出相應安排。18日亦有市民於將軍澳入境處總部換領新的智能身份證，林女士疫情期間一直身在加拿大，未能回港換證。她表示，最近因探親回港，順道換領新智能身份證，「一個月前預約，過程十分順利，到辦事處亦很快完成程序。」

疫情 港府 香港

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