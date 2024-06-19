洛桑報告：香港競爭力躍居全球第5 政府效率微跌

據瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）最新公布的年報，香港排名上升2位至全球第5位；圖為中環鬧市。（中通社）

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）18日最新發布《2024年世界競爭力年報》，香港 在全球67個經濟體系排第5，較去年上升2名，緊隨新加坡 、瑞士、丹麥、愛爾蘭之後。細看各項排名因素，香港在「國際貿易」和「商業法規」排名全球第1。

明報報導，根據報告，香港「經濟表現」顯著改善，由去年第36升至今年第11，「政府效率」則自2021年起下滑，今年跌至第3。立法會議員江玉歡認為，新加坡策略部署和檢討制度優勝，香港則習慣「搞新猷」，或會浪費舊政策。經濟學者李兆波稱，報告宏觀評估香港整體經濟，與實際市道有落差，憂慮財赤和社會運動餘波的隱患會影響目前評分較高的範疇，「隨時跣落來（跌下來）」。

另據大公、文匯報報導，港府 發言人回應指，在中央堅實支持下，港府多項措施堅定了市場信心並吸引世界各地的企業、資金和人才來港，強調香港將繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。

根據《2024年世界競爭力年報》，新加坡較去年連升3位攀至榜首，瑞士微升1位至第2，丹麥從去年榜首跌至第3。其他亞洲地區方面，香港升2位至全球第5，台灣跌2位至第8，內地急升7位至14，而韓國、泰國、馬來西亞、日本則依次為第20、25、34及38。

細看「經濟表現」、「營商效率」、「基礎建設」、「政府效率」四大競爭力分項，香港於前3者均錄得上升，其中「經濟表現」從第36急升至第11，「營商效率」及「基礎建設」分別升至第7及第9名，另「政府效率」則微跌至第3。此外，香港於各分項下的多個子因素亦在全球中名列前茅。

因應香港於今次排名的表現，年報指出，國際環境複雜多變，地緣政治局勢持續緊張，香港正面對充滿挑戰的外圍環境，更要抓住內地高品質發展帶來的機會，同時推動創新科技發展及綠色轉型，致力解決人口老化所帶來的經濟和財政影響。

政務司司長陳國基在社交平台撰文指，年報結果是對港府聯同本地及外來人才和企業為香港謀發展、拚經濟的亮麗成果的肯定，深受鼓舞。他提到，在香港「搶人才、搶企業」的新策略下，各地高質人才和策略企業紛紛「用腳投票」，前來香港就業創業、投資營商。