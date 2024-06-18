中外交部駐港公署為香港新任中小學校長 舉辦國安法講座

中國外交部駐港公署18日為香港90位新任中小學校長舉行「比較不同國家國安法」主題講座。（中新社）

據中新社報導，中國外交部駐香港 特別行政區特派員公署（外交部駐港公署）18日舉行「比較不同國家國安法」主題講座及有關宣介活動，90名香港新任中小學校長參與。中國外交部駐港公署特派員崔建春接見由香港特區政府教育局 局長蔡若蓮率領的這90位校長，並向他們講解國安法有關內容。

崔建春表示，有些國家可能戴著有色眼鏡來看香港，這不必大驚小怪，香港要有自信。他提到，為了香港的經濟發展，落實香港基本法第23條立法及香港國安法是必要的措施。日前他接見了多國駐港總領事，沒有一位說香港不適合居住或者說香港不安全，大家都覺得香港是一個非常安全的地方，營商環境好。

崔建春稱，部分西方國家對香港的批評言論，是因為他們未能理解當前的新形勢，香港要勇敢地面對這些挑戰。希望香港發揮好「一國兩制」、國際化等獨特優勢，大家一起說好香港故事。