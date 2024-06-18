港姐首輪面試 審查家庭背景、學歷、社媒

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「2024香港 小姐競選」第一輪面試昨日於將軍澳無線電視城舉行，有逾百參賽者出席，年齡介乎17至27歲，大部分擁有高學歷，外形質素參差，燕瘦環肥樣樣有。今年吸引很多內地美女參選，無線高層樂易玲表示，這次審查會更仔細，不止家庭背景，就連學歷、社交媒體都會納入。

明報報導，樂易玲、何小慧及鄧煒鵬表示，今年約有400多名參賽者報名，部分因工作難以請假，未趕及回港面試，會安排網上面試，她讚今年參賽者質素不錯，目標篩選至40人晉級第二輪面試。

提到有不少參賽者鄉音重？樂易玲指以往都有，不懂廣東話會較輸蝕，但亦有很多土生土長的香港人參選。

至於參選者若有紋身，他們指會視乎紋身內容及有否影響美觀，肥瘦方面也不成問題，相信後生女可以輕易減磅。問到可有參賽者「照騙」？樂易玲承認有些照片跟真人有點距離。

值得一提的是，今年吸納很多內地美女參選，是否受應屆港姐亞軍王怡然與季軍王敏慈帶動？樂易玲指去年水準不錯。會否因王怡然的家庭出現負面新聞，對今屆參賽者提高背景審查？樂易玲說：「家人與她無關係，我們一向有審查，不止家庭背景，就連學歷、社交媒體都會小心。」他們透露構思佳麗分批到不同地點拍外景。

據報導，昨日面試逾百參賽者有靚人一族，包括17歲中美混血兒倪舒雅（Aisha），勝在夠青春、笑容甜美，不過她自認語言較蝕底，「我識講少少廣東話，但不是好叻」。23歲倪樂琳（Ellyn）畢業於城市大學，五官標緻，笑容甜美露出酒窩。鍾翠詩（Tracy）與張安妮（Annie）大有來頭，是溫哥華「華裔 小姐2023」亞軍與季軍得主，今次來港再鬥過。