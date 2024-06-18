雙向奔赴 高鐵動臥團炒熱京滬港遊

高鐵動臥團帶動，京滬港遊近來「雙向奔赴」熱絡，香港今年1至5月共錄得1800萬人次訪港，年增近八成；圖為尖沙咀星光大道。(中通社)

隨著京港、滬港高鐵動臥列車的開行，香港 多家旅行社趁此機會推出京港、滬港高鐵動臥旅行團，「雙向奔赴」效應初步顯現，16日晚在西九龍站即有搭乘滬港「夕發朝至」動臥列車北上的香港老年旅遊團，長者說在抵達上海後將遊遍長三角。

綜合大公、文匯報報導，西九龍7B檢票口閘機前排起隊伍，放眼望去，搭車的人中老年人占比很高，且三三兩兩有說有笑，一看就知道是組團去玩。

「是刷回鄉證嗎」、「好像是四人一間哦」，對於即將搭乘的列車，老人排隊時便已討論起來；來到站台，不少人行李都來不及放置就拍照。進入車廂後，長者滿眼新奇，挑選喜歡的位子就座後，與老伴一起點餐，並與同行好友聊起關於列車、出遊點滴，餐車很快人滿，餐車服務員忙得團團轉。

負責帶團的黃女士說，這次老年團的客人大多是第一次體驗動臥列車，很多人之前有看到新聞宣傳，「對老年人來說，坐車要方便舒適許多」。

據報導，京港、滬港夕發朝至動臥列車的開行，不僅香港旅行社聞風而動，內地旅行社也深具信心。攜程表示，本就熱銷的香港一日遊產品，因動臥列車的開行而賣得更好；數據顯示，截至6月中旬，內地赴港遊的訂單量同比增長約四成。

攜程指出，目前平台上有多條香港一日遊產品，較熱銷的有「香港太平山頂+維多利亞港+星光大道 +金紫荊廣場+香港會議展覽中心一日遊」，「香港太平山頂+維多利亞港+中環+尖沙咀鐘樓+星光大道一日遊」等；攜程說，相信隨著京港、滬港動臥列車的開行，上述產品將更受青睞。

香港01報導，旅發局表示，5月初步訪港旅客數字為340萬人次，年增20%，其中內地旅客量較去年同期多15%、263萬人次；累積計算，今年1至5月共錄得1800萬人次訪港，年增近80%。

報導說，非內地旅客是指短、長途旅客、新市場及澳門 旅客，當中以新市場的升幅最大，升逾1倍，達到116.8%。