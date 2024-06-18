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學童斷崖下跌 孔教學院大成小學後年停辦 校長稱不知情

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

辦學61年、位於黃大仙的孔教學院大成小學，15日宣布將在2026/27學年起停辦，爆出「羅生門」事件。校監湯徫掄指學生嚴重不足，停辦決定是經多重考量；校長潘淑嫻17日堅稱不知情，並連同另外5名法團校董連署促請收回停辦決定；辦學團體則斥校董稱未聞停辦決定的說法「與事實不符」。

香港01報導，湯徫掄強調，與校方溝通無問題，現階段會以支援學生為先；而較受影響、將於9月入學的「準小一生」，亦會得到1萬港元助學金以助轉校。

大成小學為去年5間小一收生不足而不獲派班的小學之一，孔教學院表示，黃大仙區內學童人數「斷崖式下跌」，至2027年料再跌四分一人，只剩1500名小一新生，評估未來再次不獲派班可能性不低，再面臨殺校，故及早決定停辦。至於停辦後方向，辦團或考慮轉型辦私立小學，惟未有時間表。

香港經濟日報報導，潘淑嫻昨舉行記者會，聯同5名法團校董連署期望辦團收回停辦決定；連同兩名替代教師及家長校董，連署人在14名法團校董成員占近半。

潘淑嫻稱，收生情況已有改善，新學年有25名準小一生，辦團「單方面」未與校方溝通便決定停辦，她與部分法團校董事前均「毫不知情」。潘亦提到，湯偉倫上周六帶教師在她不知情的情況下進入學校，並到圖書館向學生派發宣傳品勸喻轉校，令家長及學生「非常混亂及不安」，當時她有請有關人士離開。

明報報導，昨天是孔教學院大成小學公布停辦後首個上課日，師生如常返學。有家長不滿要從媒體才知學校將停辦，稱校方未曾與家長商討，但會等待校方公布安排，暫不會讓子女轉校。還有人表示，孫兒今年從內地來港讀書，「我們也很無奈，他才剛剛適應校園生活」。

大成小學小二生家長馬女士表示，她是從報導才知悉學校將停辦，向學校查詢僅獲回覆「將統一發通告」。

孫女士的孫兒正就讀小一，她也對學校停辦感突然，「因為之前沒聽說，一下就說停辦了」。她亦感無奈，稱孫兒因父母在港生活，今年特意從深圳來港入學，「他才剛剛適應校園生活」。

香港 圖書館

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