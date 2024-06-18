慘遭株連 羅冠聰母親居住公屋 被港府收回

流亡海外的香港民運人士羅冠聰，本人及親友持續遭到港府打壓。(路透)

流亡英國的前香港 眾志創黨主席羅冠聰日前被香港當局列為「指明潛逃者」之後，他在港的舊居、其母居住的公屋近日被當局收回。去年中，香港行政長官李家超曾公開表示，會對羅冠聰等海外通緝 犯「窮追猛打」。

綜合港媒報導，羅冠聰離港前與母親等人居住的公屋位於大嶼山東涌逸東村，為港府興建並出租的廉價住房；羅冠聰離港後，這個公屋由母親等家人居住。

據報導，本月3日，香港房屋署收回該公屋。房屋署表示，相關租戶曾欠租，違反公屋租約，因此3月向租戶發出遷出通知書，終止租約，6月完成相關程序後收回單位。

羅冠聰是香港泛民主派年輕一代的新力軍，2014年「佔中」運動爆發前參與學運，其後在「佔中」運動扮演重要角色。2016年4月10日，羅冠聰與黃之鋒、周庭等人成立新政黨香港眾志，以「民主自決」作為民主運動的最高綱領。2019年「反送中 」運動爆發，羅冠聰參與其中。

2020年7月2日，羅冠聰在港區國安法生效前離港，其後遭港警通緝，被指涉嫌「煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全」。2023年7月初，港警各懸賞港幣100萬元，通緝羅冠聰等八名海外港人。

警方國安處在懸賞通緝羅冠聰約一周後，曾帶走其在港父母及兄長問話，了解他們有否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在港的代理人；三人錄取口供後，獲准離開警署。

李家超當時曾說，當局將會用盡所有方法追捕羅冠聰等人，也會追究向他們提供資金或協助的人的責任，並指警方已收到一些相關資料，將會繼續「窮追猛打」。

上周初，保安局宣布引用基本法23條，把羅冠聰等6名在英港人列為「指明潛逃者」，對他們施加多項限制，包括禁止與不動產相關的某些活動。

到了昨天，房屋署證實收回羅冠聰及家人在港的舊居公屋。