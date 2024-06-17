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香港51歲水警吞槍自殺 13年11警自轟 逾半為錢所困

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港一名當值的51歲男警16日午被發現於西灣河水警基地水警總區總部更衣室以佩槍自轟太陽穴，當場證實死亡；水警總區重案組已接手跟進。2011年至今，已發生11宗警員自轟案，只有2人檢回一命；當中不少為「老差骨」，超過一半受欠債及金錢問題困擾。對上一宗發生於3年前，一名加入警隊逾10年的33歲男警疑因賭球欠債尋死。

綜合香港01、明報報導，據了解，死者為隸屬水警港口分區的一名高級警員，事發時正在上班。及至晚上約10時，死者遺體由仵工舁送殮房。警方證實，一名男警員16日午被發現在西灣河水警基地受傷，頭部有槍傷，現場被證實死亡。警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供適切協助。

一名隸屬水警港口分區近岸巡邏小隊的男警員，16日午3時許被發現於西灣河水警基地內的更衣室，頭部中槍，當場證實死亡。其身旁有一支佩槍。大批探員其後到水警港口分區總部展開調查，政府化驗所人員亦奉召到場協助。經初步調查，相信他用獲發的佩槍自殺。至昨晚約9時，其遺體由仵工舁送殮房，警方稍後將安排驗屍，以確定其死因。

翻查資料，2021年8月，一名衝鋒隊警員疑受財務問題困擾，於新界北總區警察總部洗手間內以佩槍自轟太陽穴自殺，送院搶救不治，警方在現場檢獲遺書。據了解，該名自轟警員33歲姓李，加入警隊11年，妻子亦為警務人員。

2020年12月，一名「翻閹」休班高級警員疑因財困，在長洲警署錄影會面室內，以佩槍自轟太陽穴自殺，當場死亡。據了解，涉事為曾姓高級警員，57歲，退休後再獲聘。據悉現場檢獲遺書，內容提及自己出現財務問題。

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