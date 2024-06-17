我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

臥鋪高鐵自港準時抵京 有安枕有吵眠 林世雄：有助旅業

香港新聞組／香港17日電
乘坐上海虹橋至香港西九龍高鐵動臥列車的旅客，在站台拍照留念。（新華社）
乘坐上海虹橋至香港西九龍高鐵動臥列車的旅客，在站台拍照留念。（新華社）

高鐵首班香港往北京及上海的臥鋪列車15日晚開通，兩班列車共約千名乘客經歷逾10小時車程，16日晨準時抵達目的地。往北京列車全程12.5小時，乘客對臥鋪體驗有讚有彈，有人稱床鋪讓人舒眠，有人說被列車震醒，整夜無法熟睡。運輸及物流局長林世雄指旅客普遍對臥鋪列車反應正面，有助香港旅遊業發展，今年預計最少約210項盛事舉行，預計吸引170萬旅客參與，帶來約72億港元（約9.2億美元）消費額。

明報報導，同為往北京列車座上客的林世雄表示「中間有醒過下」，整體「睡得好好」，又稱乘客起床後可在車上飲咖啡看風景，相信可帶來飛機做不到的體驗及出行模式。楊指旅客普遍對臥鋪列車反應正面，認為有助香港旅遊業發展，而香港今年預計最少約有210項盛事舉行，預計會吸引約170萬旅客參與，為香港帶來約72億港元（約9.2億美元）消費額。

據報導，林世雄16日抵京後，與中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣會面，商討如何提升廣深港高速鐵路香港段的服務。對於臥鋪列車會否推展西北部其他城市，林稱會累積經驗和檢討服務安排，又稱目前京港一星期有4天列車服務，將來會看上座率和受歡迎程度，繼續爭取多些列車到香港。

報導稱往北京西站臥鋪列車16日早6時53分準時到站。林世雄自言前晚約11時入睡，凌晨有醒過，但很快能重新入睡，對床鋪設計滿意，又稱起床後梳洗時留意到，列車洗手盆梳洗位置與洗手間分開，認為設計貼心，梳洗者不會占用洗手間，可服務更多旅客。對於臥鋪房內只有一個充電位，他說會向港鐵及國鐵集團反映。

由上海虹橋開往香港西九龍的高鐵動臥列車。 （中新社）
由上海虹橋開往香港西九龍的高鐵動臥列車。 （中新社）

報導引述林世雄15日晚與傳媒交流時提到，臥鋪車程較日間高鐵約7至8小時為長，估計是因考慮到列車行駛時會產生噪音，故入夜後減速。

報導說，林世雄則指，不認為旅客乘臥鋪列車到港、節省一晚酒店費，會與政府希望增加過夜客的目標矛盾，稱按旅客需要提供多一種出行模式及選擇是好事。

另據文匯報報導，香港旅遊發展局副總幹事葉貞德16日亦與乘坐動臥列車抵港的京滬兩地媒體交流，指疫後香港與內地恢復通關以來，通過高鐵方式到港的旅客，比疫情前增加超20%。

香港 疫情 咖啡

上一則

香港龍舟歡樂「扮嘢賽」 悟空、春麗划艇

下一則

涉「千人計畫」 哈佛前教授李柏7月赴港大演講

延伸閱讀

中國外交部駐港公署：法官牌是英方插手香港事務伎倆

中國外交部駐港公署：法官牌是英方插手香港事務伎倆
睡醒就到…香港往來京滬「夕發朝至」高鐵動卧列車首發

睡醒就到…香港往來京滬「夕發朝至」高鐵動卧列車首發
香港國際金融中心地位 李家超：最大挑戰是政治

香港國際金融中心地位 李家超：最大挑戰是政治
香港撤銷6民主運動人士護照 美澳英歐盟齊聲關切

香港撤銷6民主運動人士護照 美澳英歐盟齊聲關切

熱門新聞

女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案