臥鋪高鐵自港準時抵京 有安枕有吵眠 林世雄：有助旅業

乘坐上海虹橋至香港西九龍高鐵動臥列車的旅客，在站台拍照留念。（新華社）

高鐵首班香港 往北京及上海的臥鋪列車15日晚開通，兩班列車共約千名乘客經歷逾10小時車程，16日晨準時抵達目的地。往北京列車全程12.5小時，乘客對臥鋪體驗有讚有彈，有人稱床鋪讓人舒眠，有人說被列車震醒，整夜無法熟睡。運輸及物流局長林世雄指旅客普遍對臥鋪列車反應正面，有助香港旅遊業發展，今年預計最少約210項盛事舉行，預計吸引170萬旅客參與，帶來約72億港元（約9.2億美元）消費額。

明報報導，同為往北京列車座上客的林世雄表示「中間有醒過下」，整體「睡得好好」，又稱乘客起床後可在車上飲咖啡 看風景，相信可帶來飛機做不到的體驗及出行模式。楊指旅客普遍對臥鋪列車反應正面，認為有助香港旅遊業發展，而香港今年預計最少約有210項盛事舉行，預計會吸引約170萬旅客參與，為香港帶來約72億港元（約9.2億美元）消費額。

據報導，林世雄16日抵京後，與中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣會面，商討如何提升廣深港高速鐵路香港段的服務。對於臥鋪列車會否推展西北部其他城市，林稱會累積經驗和檢討服務安排，又稱目前京港一星期有4天列車服務，將來會看上座率和受歡迎程度，繼續爭取多些列車到香港。

報導稱往北京西站臥鋪列車16日早6時53分準時到站。林世雄自言前晚約11時入睡，凌晨有醒過，但很快能重新入睡，對床鋪設計滿意，又稱起床後梳洗時留意到，列車洗手盆梳洗位置與洗手間分開，認為設計貼心，梳洗者不會占用洗手間，可服務更多旅客。對於臥鋪房內只有一個充電位，他說會向港鐵及國鐵集團反映。

由上海虹橋開往香港西九龍的高鐵動臥列車。 （中新社）

報導引述林世雄15日晚與傳媒交流時提到，臥鋪車程較日間高鐵約7至8小時為長，估計是因考慮到列車行駛時會產生噪音，故入夜後減速。

報導說，林世雄則指，不認為旅客乘臥鋪列車到港、節省一晚酒店費，會與政府希望增加過夜客的目標矛盾，稱按旅客需要提供多一種出行模式及選擇是好事。

另據文匯報報導，香港旅遊發展局副總幹事葉貞德16日亦與乘坐動臥列車抵港的京滬兩地媒體交流，指疫後香港與內地恢復通關以來，通過高鐵方式到港的旅客，比疫情 前增加超20%。