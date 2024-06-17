涉「千人計畫」 哈佛前教授李柏7月赴港大演講

前哈佛大學教授李柏7月將訪港在香港大學演講，並可能獲得該校聘用。（路透）

由於涉嫌隱瞞參與中國的「千人計畫 」（海外高層次人才引進計畫），美國哈佛大學 前教授、奈米科學家李柏（Charles Lieber）去年遭美方判處軟禁6個月後，近日有消息指出，李柏7月將訪港在香港大學演講，並可能獲得該校聘用。

美國媒體「美國化學化工新聞」（C&EN）周刊引述緩刑官所提交的文件，李柏請求獲得許可，將在7月前往中國6天，討論香港大學的教職任命，並向師生發表科學演講。此前，李柏去年2月自哈佛大學退休。目前仍在遵守2年監管令的李柏稱，訪華行程已獲美國法院批准。

港媒指出，65歲的李柏是知名奈米科學家，曾任美國國家科學院院士、哈佛大學化學與化學生物學系主任，並在2012年獲得沃爾夫化學獎，同時被視為具備競逐諾貝爾獎 資格。

2018年，由於美國川普政府發起「中國行動計畫」，清查與中國分享敏感資訊的美國科學家，李柏也因此成為被指控對象之一。

明報報導，李柏在哈佛領導的實驗室收取美國國防部及國家衛生研究院資助，他分別接受政府及哈佛大學查問時，曾否認透過中國武漢理工大學參與內地招攬海外科研人才的「千人計畫」，後來被揭2012年曾與武漢理工簽訂「千人計畫高級外國專家」3年合約，同意代表學校發表論文、安排國際會議和申請專利，月薪5萬美元、15萬美元生活費及逾150萬美元實驗室經費。

綜合美媒報導，審訊期間庭上播出李柏2020年被捕後向聯邦調查局探員錄影內容，他供稱，每次訪華後部分薪金存入中國的銀行戶口，其他薪金則以現鈔放入一個信封再放入行李，每次為數約5萬至10萬美元，其後交給妻子用作生活開支避開報稅。

波士頓聯邦法院陪審團2021年裁定，他向美國政府虛假陳述、提交虛假報稅文件、未申報在中國銀行的銀行戶口等6項罪名全部成立。法院2023年判處罰款及2年監管令，李柏首6個月須軟禁家中。

李柏早前遭司法部起訴時，曾獲多名美國大學任教科學家連署支持，包括在港大校長張翔邀請下加盟港大的諾貝爾獎化學獎得主Fraser Stoddart。