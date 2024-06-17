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港府擬設劏房最低面積 或限7-10平方米

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

「解決劏房問題」工作組將於8月向香港特首李家超提交報告，香港房屋局局長何永賢16日在接受電台訪問時表示，工作組早前與學者及不同團體會面，參考劏房最低面積約7平方米至10平方米等建議，再一併考慮高度限制、通風及衞生環境條件等因素，取締不合規劏房。她強調，在過程中不會令住戶流離失所，而是會按部就班、有策略，分優次取締和安置。

文匯報報導，何永賢透露，工作組會先將收集到的意見歸納為一套最低標準作內部討論，未決定如何設最低標準，但強調必須立定解決劏房問題的決心，否則永遠不會有解決的一日，而大家對取締劏房過程無須太擔心，「部分劏房修正工作未必複雜，就算需要繁複更改，都會予以時間登記並設寬限期按優次執法，而非一刀切全部大小問題一次過即時解決。

取締惡劣劏房相關的時間表，工作組會在提交予特首的報告中提出。」

被問到設立最低標準後會否令合規劏房租金進一步上漲，何永賢說：「現時約80呎至100呎的劏房，租金都高達7000港元（約896美元），很不合理，相信當有更好的選擇，巿場就不會有人需要這種產品（貴租劏房）。」

在安置惡劣劏房住戶方面，她表示：「取締惡劣劏房同時，傳統公屋供應量會增加，可以滿足未來10年需求，其間還有過渡房屋及簡約公屋讓居民選擇。」

簡約公屋本月24日開始接受申請入住，何永賢表示：「首批簡約公屋將以計分制分配，考慮的因素，包括居住環境是否惡劣、申請人的身體情況、家庭成員會否有長者或小童，以及會否選擇新界或擴展巿區等。」她相信獲批入住簡約公屋的住戶，大約兩三年就可獲分配傳統公屋，「選擇入住簡約公屋，並不影響傳統公屋輪候次序和時間。」

租金 香港

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