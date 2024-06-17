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香港龍舟歡樂「扮嘢賽」 悟空、春麗划艇

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港國際龍舟邀請賽第二天賽事，16日父親節續在尖東海濱上演，逾170支來自12個國家及地區的隊伍、逾4000健兒參賽，吸引不少市民及遊客到場觀賽，全日共35場賽事。本屆賽事設扮嘢大賽（變裝大賽），現場共有15支龍舟隊伍健兒悉心打扮，有外國選手男扮女裝成粉紅芭比獻吻「色誘」扮演《西遊記》如來佛祖的選手；亦有隊伍化身榴槤人，造型奇特，更有電玩角色春麗、漫畫《海賊王》主角路飛等雲集。

綜合明報、文匯報報導，今年香港國際龍舟邀請賽設17項賽事，16日為邀請賽最後一天，由上午8時開始到傍晚6時，岸上吶喊歡呼聲不絕於耳，尖東海濱一片熱鬧；尖東持續天陰，間中微雨，但未減觀賽市民及一眾健兒熱情。

「扮嘢大賽」16日開鑼，孫悟空、唐三藏、豬八戒、沙悟淨等一眾《西遊記》角色不取西經，反到尖東「扒龍舟」，由觀音娘娘擔當鼓手， 手持楊枝帶領隊伍。

現場最受市民及旅客注目的賽事當數扮嘢大賽，有來自馬來西亞吉隆坡的律師團扮演遊戲角色「春麗」，以表演活力一面。團隊表示，一直有參與當地各類龍舟比賽，原本亦打算早在2019年便來港參賽，惜當年比賽取消，「今次算是彌補遺憾。」團隊成員陳小姐表示，龍舟比賽予人印象是青春及有活力，所以今次特意挑選此角。

由中國旅遊集團組成的隊伍則化作太空人。首次參賽的他們表示，國家無人登月器「嫦娥六號」成功登月，所以特意挑選這個主題。

其他賽隊打扮亦見心思，亦有隊伍頭戴「榴槤殼」，最終扮嘢大賽冠軍由乳癌康復者組成、打扮成小丑服飾的「香港乳龍」龍舟隊奪得。

今屆新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，其中「女子金盃賽」由九江雙蒸女子龍舟隊封后，「混合金盃賽」則由廣東宜奧集團龍舟隊奪魁 ；壓軸的公開金盃賽則由中國順德樂從羅浮宮龍舟隊奪冠，泰國的Dragon Boat Thailand及台灣花蓮體育高中分列亞季。

香港 太空人 芭比

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