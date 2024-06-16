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睡醒就到…香港往來京滬「夕發朝至」高鐵動卧列車首發

記者謝守真／即時報導
搭上6月15日香港西九龍至北京西D910次高鐵動臥列車的乘客展示首班車紀念品，動臥列車首發旅客以長者居多。（新華社）
搭上6月15日香港西九龍至北京西D910次高鐵動臥列車的乘客展示首班車紀念品，動臥列車首發旅客以長者居多。（新華社）

香港至京滬往來更方便了。15日是中國全國鐵路實施第三季列車運行圖的首日，而新升級的滬港間「夕發朝至」高鐵動臥列車也於15日晚從上海、香港雙向對開。同時，京港間的夕發朝至高鐵動臥列車亦於同日正式首發。

據中國央視新聞報導，15日晚20時許，編號D909次動車組列車從北京西站啟動，而編號D907次動車組列車從上海虹橋站啟動，分別從兩地駛向香港西九龍站，這是京港、滬港間首次開行高鐵動臥列車。此後，北京、上海兩地至香港的全程旅行時間，分別由原本的24小時31分、19小時34分縮短至12小時34分、11小時14分。

另，深圳新聞網指，京港、滬港高鐵動臥列車分別於周五至周一每晚開行，實現香港與北京、上海「夕發朝至」，隔日再分別從北京、上海「朝發夕至」返回香港，香港與中國間人員往來更加便利，同時，豐富西九龍站口岸出入境旅客的出行體驗。

報導稱，15日動臥列車首發現場，旅客以長者居多，且行李較多，西九龍站口岸聯合高鐵車站，強化現場人員配置，開展旅客疏導、協助搬運行李等工作。此外，高鐵車站還為搭乘首班京港、滬港動臥的首批旅客準備精美紀念品。

港媒引述北京西站副站長李超表示，15日下午14時查詢售出336張，有107張是去往香港的，「剛才同事告訴我售出超過400張，全車定員630人，已經超過80%，香港旅客超過20%。」

而在北京工作的李先生稱，與飛機票價相比，覺得票價還是可以接受，「動臥會打折，我買的是（人民幣）800出頭的價格。要是現在坐飛機去，我還得大半夜打的士（計程車），沒這必要。」

另，領華旅遊社香港導遊陳俊業表示，在香港做了10多年導遊，這次乘坐動臥列車去北京的旅行團價格優惠，來回玩8天，只搶到31個座位的票，很快就一售而空。

他進一步指，過去搭乘飛機，上午9時起飛，團友需要6時就至香港機場，中午才能飛抵北京，大家都很疲倦。「現在乘坐動臥夕發朝至，團友能在車上睡覺，第二天一早下車精力充沛，能更好遊玩。」

6月15日，乘坐上海虹橋至香港西九龍D907次高鐵動臥列車的旅客在上海虹橋站站台...
6月15日，乘坐上海虹橋至香港西九龍D907次高鐵動臥列車的旅客在上海虹橋站站台拍照留念。（新華社）
6月15日晚，開往香港西九龍站的D909次列車即將從北京西站發車，一些旅客在餐車...
6月15日晚，開往香港西九龍站的D909次列車即將從北京西站發車，一些旅客在餐車內等待用餐。（中新社）

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