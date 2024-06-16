涉中國千人計畫被判刑 前哈佛教授將赴港大 料獲聘用

前哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）。（路透）

外媒報導，涉嫌隱瞞曾參與中國「千人計畫 」被美國判處軟禁6個月的前哈佛大學 教授李柏（Charles Lieber），7月將訪香港 ，在香港大學演講並可能獲該校聘用。

港媒今天報導，根據「美國化學化工新聞」（C&EN）週刊引述緩刑官提交的文件，李柏請求獲得許可，將在7月前往中國6天，「討論香港大學潛在的教職任命，並向師生發表科學演講。」李柏去年2月從哈佛大學退休。

李柏是知名奈米科學家，曾擔任哈佛大學化學系主任，2012年曾獲沃爾夫化學獎，被視為具備競逐諾貝爾獎能力。

李柏被控在2018及2019年對美國當局撒謊，未誠實表達自己涉入「千人計畫」，也未說出自己和武漢理工大學的關係。

據報導，美國司法部指李柏與中國「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫）簽訂了為期3年的合約，同意在武漢理工大學建立研究實驗室，並代表學校發表論文、組織國際會議和申請專利。校方每月向他支付約5萬美元的工資，並提供15萬美元生活費。

2021年12月，陪審團裁定李柏犯有稅務罪，並向調查人員就其在武漢的工作作出虛假陳述。2023年4月，李伯被判處罰款和2年「監督釋放」，其中前半年被軟禁家中。本月9日，法官批准了他前往中國的請求。