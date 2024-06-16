港─京滬臥鋪高鐵提供港味套餐 餛飩、腸粉受歡迎

香港示意圖。(圖：shutterstock)

由港到京及滬的首發列車15日傍晚開出，為做好列車服務，廣鐵集團新推出10餘項服務新舉措，包括挑選最優質的乘務人員，提升旅客出行體驗。餐飲方面，鐵路部門則特地準備了多款港式風味套餐，並在點餐方式、就餐環境上進行了升級。

綜合明報、文匯報報導，由港到京及滬的首發列車15日傍晚開出，餐車乘務長韓笑表示，餐車裡的蝦肉餛飩麵、腸粉、燒賣和燉湯賣得比較好，之後每季度不同時段都會推出新品。飲品方面，列車上特色的「那個女孩」港式奶茶也很受旅客歡迎，夏天還會推出水果茶。

廣鐵集團客運部客管科高工馬驍嘯表示，廣鐵集團組織對動車組列車的門窗、座椅、電茶爐、洗手間、廁所等設備設施進行重點修整，並首次在高鐵動臥列車上進行多項創新試點，如在配有馬桶的衛生間內統一安裝馬桶掀蓋器，並選用優質固體香薰和按壓洗手液，以及裝飾花藝、收納盒（梳子、棉籤、橡皮筋）等盥洗備品，營造良好衛生的環境；面向列車上的臥鋪旅客免費提供洗漱包等精美實用旅行用品，並在臥鋪下方配置「四色」一次性拖鞋，方便旅客在使用時加以區分。

此外，為方便夜間和早晨的用餐需求，動車餐飲公司根據線路特色，特地準備了港式風味荔枝肉套餐、三鮮魚丸套餐、蝦肉餛飩麵、蜜汁叉燒腸粉等具有港式風味的餐食。同時，在動臥車廂設置獨立的餐牌，方便旅客了解和選擇餐食品種，並通過暢行碼快速點餐。