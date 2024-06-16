港─京滬臥鋪高鐵首航 夕發朝至 旅行社：預訂排至9月

京港、滬港間15日首次開行高鐵動臥列車，夕發朝至，香港與內地間人員往來更加便利。圖為乘客在香港西九龍至上海虹橋D908次高鐵動臥列車上展示收到的首班車紀念品。（新華社）

來往香港 至北京和上海的「夕發朝至」高鐵動臥列車15日首航，旅行時間分別由24小時31分、19小時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，乘客「夕發朝至」，一覺醒來跨千里，促進香港與內地交流。15日香港亦開通每日來往湖南省張家界西的新路線。兩班赴京及赴滬的首發列車接載約1000名乘客，張家界西線亦反應熱烈。

高鐵京港、滬港臥鋪列車15日首發，夕發朝至。圖為港鐵公司在香港西九龍站，歡送乘搭首班動臥列車前往京滬的乘客，並致送紀念品。（中通社）

明報報導，記者15日乘搭往京臥鋪列車，車上乘客均表現興奮，有人讚新奇有趣冷氣足，普遍認為臥鋪列車空間較窄，活動空間小。往返京滬臥鋪列車目前周五至一每日各一班來回，多間旅行社稱需求爆滿，運輸及物流局長林世雄說視乎需求向內地爭取可否在其他日子加開班次。

京港、滬港間15日首次開行高鐵動臥列車，夕發朝至，香港與內地間人員往來更加便利。北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分壓縮至12小時34分、11小時14分。（新華社）

據報導，香港中旅社董事總經理陳瑞東表示，是次的2000餘元（港幣，下同，約逾256美元）北京動臥8天團反應熱烈，推出不足半天便滿35人成團，期望以後增加班次，推出更多高鐵旅遊產品。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，食玩假期的首發團48人4日3夜收費999港元，上周推出10分鐘便售罄，候補名單達600人。崔稱，臥鋪列車查詢預訂已排到9月，反映有吸引力，期望可開通往其他城市的臥鋪列車。

北京和香港間首次開行高鐵動臥列車15日晚發車，運行時間12小時34分，於次日8時47分抵達香港西九龍站。（中新社）

報導稱，票價方面，以15日開通日為例，往來北京臥鋪列車上下鋪分別為1031至1163港元， 一般二等座937港元。

另據文匯報報導，由港到京及滬的「夕發朝至」首發列車15日傍晚開出，但未到下午3時，西九高鐵站已人頭湧湧。每個包廂都設有溫度調節、燈光控制及緊急呼叫的按鈕，也配備枕頭、被子、熱水壺、拖鞋、晾衣架等設施。

列車上，赴港旅行一周的朱先生回程返上海。他表示花了好幾個小時才搶到票。港人勞先生和太太對上海嚮往已久，因自己年紀較大，乘坐飛機有諸多不便，有臥鋪高鐵去上海，多了更合適的交通選擇。

香港往北京動臥同樣熱鬧，退休 人士王先生今次和幾位老友一同往北京旅行，他說，火車上睡一晚上，不單可以節約一晚酒店費用，更不會浪費白天時間，一到北京就可以去玩。

港人明女士是金融從業者，她的母親平時在北京生活，女兒在香港工作，「以前有時兩三個月才能探親一次。現在可在工作日結束後乘車出發，第二天早上就能和家人團聚，享受溫馨周末。」