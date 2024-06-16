最難過父親節 港4歲娃跌倒公院縫針病危 父灑淚控訴

香港示意圖。圖／ingimage

香港 4歲女童心悅上月底在家中跌倒導致「後尾枕」受傷，送往仁濟醫院接受縫針療程，其間心臟一度驟停，經搶救18分鐘後才恢復心跳。其父親黎先生15日在父親節前夕與工聯會立法會議員陳穎欣舉行記者會，憶述當日情況時難忍悲痛：「心悅由救護車送到仁濟醫院急症室時，尚能自行走動，在急症室分流站更嚷著想吃雪糕，豈料幾小時後女兒已昏迷不醒。」

文匯報報導「這麼美好家庭就這麼摧毀了，好像在我的心插了把刀，每日都流血。」16日是父親節，但對身為人父的黎先生而言，猶如在傷口灑鹽。家家戶戶共敘天倫慶祝，他的4歲女兒心悅卻在深切治療部留醫。心悅上月在仁濟醫院接受縫合傷口期間，病人助理按住心悅的臉部，心臟一度驟停，更演變成缺血性腦病變，目前情況仍危殆。

黎先生數度泣不成聲表示，自責當初太信任院方，沒有阻止涉事的醫護釀成悲劇，更氣結的是院方企圖歸究是心悅患隱疾，質問「為何（院方）不將真相講出來？點解懷疑我個女有先天性疾病？檢查一大輪暫時無發現。」父親節前夕，他只有十分卑微的願望：「心悅可以早日醒轉，跟爸爸回家，我們一家四口像以前那樣開開心心過日子！」

心悅縫針期間黎先生一直在場。當時，負責的醫護向他解釋頭部布滿神經線，不宜麻醉，在場的護士負責消毒傷口，另一名病人服務助理則固定心悅的身體。「當時我女兒在掙扎，當時一直被按著頭部向下，縫第一針後，助理說小朋友變乖了。我心想她沒有出聲，我以為她習慣了、痛慣了，原來事情已經發生，當時我沒發現，兩個醫護人員都沒有發現問題。」

護士花約四分鐘為心悅縫三針及包紮傷口，完成治療後反轉心悅身體，已發現她停止呼吸、翻白眼、舌頭伸出。醫護隨即進行搶救，並轉送瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，目前仍須靠儀器呼吸，不能自主呼吸，大腦受損及頭部較腫脹。黎先生表示，十分心痛，過去近三星 期每日風雨不改到醫院守候女兒病床邊，坦言今年是最難過的父親節，又自責自己沒有當場阻止醫護人員壓住心悅的頭部，更不滿院方的善後跟進。

另據明報報導，醫管局15日回覆稱，警方正調查個案，局方全力配合，並對事件非常難過，理解家屬感受，九龍西醫院聯網非常關注事件。涉事一名護士和一名病人服務助理目前停職接受調查。