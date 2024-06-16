參與傳媒活動 中文大學講師譚蕙芸入境澳門被拒

香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳門 傳媒工作者協會原訂於15日在紐曼樞機藝文館舉行「好好寫字人物專訪工作坊」，15日午卻宣布活動取消，稱原因是邀請的嘉賓、香港 中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸被澳門有關當局拒絕入境。傳協稱，以往辦活動未遇過同類事件，今次是首次。

明報報導，傳協發聲明表示「極度遺憾和強烈抗議」，認為澳門當局以有強烈迹象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕入境的說辭荒謬，促當局解釋拒絕譚入境的法理依據。

香港01報導，澳門傳媒工作者協會在Facebook表示，赴澳主講的香港中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸，於今早無故被澳門保安當局拒絕入境，故取消原訂於15日下午2時舉行的「好好寫字人物專訪工作坊」，活動詳情另行通知。

「好好寫字人物專訪工作坊」原訂由譚蕙芸分享多年來的採訪和寫作心得，與參加者人物專訪提問技巧、如何提升文章質感、從人物看到結構、新聞道德討論等。

協會指，譚蕙芸去年曾經順利入境澳門，今次獲邀參與協會活動，保安當局卻以有強烈跡象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕入境，說辭荒謬，指執法標準令人匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，企請解釋作出決定的法理依據。

協會透露，譚蕙芸昨早11時40分抵達澳門外港碼頭後，被警員帶入房扣查半小時，最終治安警出入境事務廳以「公共安全」為由拒絕入境，譚乘坐下1時半航班回港。

協會指，若當局認為是次培訓活動有「公共安全」疑慮，歡迎向他們了解，又指工作坊的資訊早已在社交平台公開，是否真的有可能危害公共安全和秩序，社會自有公論。

翻查資料，港人入境澳門被拒時有發生，曾在亞視門外一人示威、外號「光仔仔」的網民曾慶光去年1月入境澳門被截，他引述司警指他「言論偏激」；油尖旺前區議員、在囚支援平台「候鳥」創辦人朱江瑋去年3月被以危害澳門公共安全和秩序為由拒絕入境。