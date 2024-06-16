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參與傳媒活動 中文大學講師譚蕙芸入境澳門被拒

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳門傳媒工作者協會原訂於15日在紐曼樞機藝文館舉行「好好寫字人物專訪工作坊」，15日午卻宣布活動取消，稱原因是邀請的嘉賓、香港中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸被澳門有關當局拒絕入境。傳協稱，以往辦活動未遇過同類事件，今次是首次。

明報報導，傳協發聲明表示「極度遺憾和強烈抗議」，認為澳門當局以有強烈迹象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕入境的說辭荒謬，促當局解釋拒絕譚入境的法理依據。

香港01報導，澳門傳媒工作者協會在Facebook表示，赴澳主講的香港中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸，於今早無故被澳門保安當局拒絕入境，故取消原訂於15日下午2時舉行的「好好寫字人物專訪工作坊」，活動詳情另行通知。

「好好寫字人物專訪工作坊」原訂由譚蕙芸分享多年來的採訪和寫作心得，與參加者人物專訪提問技巧、如何提升文章質感、從人物看到結構、新聞道德討論等。

協會指，譚蕙芸去年曾經順利入境澳門，今次獲邀參與協會活動，保安當局卻以有強烈跡象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕入境，說辭荒謬，指執法標準令人匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，企請解釋作出決定的法理依據。

協會透露，譚蕙芸昨早11時40分抵達澳門外港碼頭後，被警員帶入房扣查半小時，最終治安警出入境事務廳以「公共安全」為由拒絕入境，譚乘坐下1時半航班回港。

協會指，若當局認為是次培訓活動有「公共安全」疑慮，歡迎向他們了解，又指工作坊的資訊早已在社交平台公開，是否真的有可能危害公共安全和秩序，社會自有公論。

翻查資料，港人入境澳門被拒時有發生，曾在亞視門外一人示威、外號「光仔仔」的網民曾慶光去年1月入境澳門被截，他引述司警指他「言論偏激」；油尖旺前區議員、在囚支援平台「候鳥」創辦人朱江瑋去年3月被以危害澳門公共安全和秩序為由拒絕入境。

澳門 香港

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