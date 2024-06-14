值班偷拍女隊長裸體 也拍女職員如廁 消防員認罪

一名消防員涉嫌於當值期間在消防局內偷拍女消防隊長於洗澡後抹身情況，事敗被捕。警方其後在消防員家中再發現7段偷拍片段，該消防員13日在粉嶺裁判法院承認7項窺淫及1項非法拍攝或觀察私密部位罪名，裁判官將其還押，並把案押後至7月4日判刑。

綜合明報、香港 01報導，女消防隊長X於2023年9月13日晚上10時許，於某消防局的浴室洗澡。X洗澡後抺身，發現有人透過門下的空隙，把手機伸入浴室偷拍。X見狀尖叫，穿衣後離開浴室，已不見偷拍者。她把事件告知助理分區隊長，警員因此接報到場，並檢查被告的手機，但未有發現。惟X認出被告張國振（32歲）的手機與偷拍她的電話相同，被告因而被捕。警搜屋發現7段偷拍片。

警方其後到被告住所搜屋，檢獲一支USB，發現USB內有張國振早前偷拍的7段影片。X和曾在該局工作的女職員Y，認出她們是片中被偷拍的人。該7段影片中，其中1片於2023年1月至8月間拍攝，拍到X洗澡後用毛巾抺身和穿衣，有拍到X赤裸的情況。

至於其他6段影片，則於2021年9月至2022年7月期間拍攝，全部均涉及Y，其中5段拍到她在廁格小便，更曾拍到她更換衞生巾。有一段影片在局內的辦公室拍攝，拍到Y的裙底和內褲。

辯方求情時指被告的工作紀錄良好，案發後面對紀律聆訊，必然被革職，並將失去33萬元強積金。此外，被告和拍拖12年的初戀女朋友原本準備結婚，兩人因本案已分手。稱因工作及女友關係而患上抑鬱症。辯方又指，被告沒有把涉案影片上載或傳送予他人。他在被捕後已立即求醫。望裁判替被告索取社會服務令報告，被告願在等候判刑期間放棄保釋。