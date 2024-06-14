譴責英籍法官 中聯辦：香港法治不容詆毀 法官不容污衊

中聯辦發言人13日發表談話，堅決反對和強烈譴責英籍法官岑耀信（Jonathan Sumption）攻擊抹黑香港 法治言論，強調香港法治水準不斷提升，不容詆毀與誣衊。

大公報報導，中聯辦發言人指出，岑耀信辭任香港特區終審法院非常任法官後，公開發表文章抹黑香港法治、詆毀香港司法、誣衊香港法官，完全是信口雌黃、刻意造謠，是嚴重失實、失德、失信的惡劣行徑。

發言人強調，香港法治不容詆毀。回歸以來，香港法治水準不斷提升，廣受國際社會讚譽。如果說香港法治面臨什麼問題的話，那最大的問題就是香港司法受到外部勢力的公然干預、破壞，包括威脅、恐嚇制裁香港法官等毫無底線的行徑。

發言人指出，香港法官不容誣衊。香港特區的司法制度受基本法保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉。岑耀信辭職後，David Neuberger等海外非常任法官均表示相信香港司法獨立，將繼續支持香港司法機構，支持香港法治。岑耀信沒有參與處理有關案件、不知悉審理過程，靠臆想猜測誣衊香港法官、攻擊香港司法的獨立性，不外是想配合外部勢力，向審理有關案件的法官施壓。

發言人指出，香港已經實現由亂到治，隨着香港國安法和特區維護國安條例的實施，安全和穩定得到更有效保障的香港，將匯聚更多世界級法律人才。我們完全有理由相信，香港司法機構和法律界將繼續齊心協力維護香港法治和司法獨立，不斷擦亮香港法治「金字招牌」。

發言人強調，任何外部勢力欲借政治施壓本國法官而干預香港司法、破壞香港法治的圖謀注定不能得逞，只會讓國際社會和廣大香港市民更加看清其畏懼香港國安執法、忌憚香港法治發展的醜惡嘴臉。我們敦促英國政府和政客立即停止這種干預中國內政和香港事務的醜惡行徑，否則只會淪為國際社會的笑柄。

另一方面，國務院 港澳事務辦公室主任夏寶龍13日在北京會見香港特區政府律政司副司長張國鈞一行。夏寶龍對香港特區政府律政司在全面準確貫徹「一國兩制」方針、堅定維護國家安全、努力提升香港法治水平、保障促進香港長期繁榮穩定等方面發揮的重要作用給予充分肯定。

夏寶龍表示，香港是全球法治水平最高的地區之一。中央堅定支持香港保持普通法制度，支持香港完善特區司法制度和法律體系，支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，充分發揮法治優勢，推動香港經濟高質量發展，助力強國建設、民族復興。

夏寶龍強調，香港法治的「金字招牌」是由包括各級法官在內的香港司法法律界全體共同努力打造和維護的。中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。我們完全相信香港司法法律界一定能團結一致，堅守法治理念，恪盡職守，為推動香港由治及興作出應有貢獻。