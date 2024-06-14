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北上消費逼死 24年魚米家營業額腰斬 黯然結業

香港新聞組／香港13日電

知名米線連鎖店 「魚米家魚湯米線大王」13日傳出結業消息，全港最後一間位於大角咀的分店門外張貼結業通知，指因租約期滿，最後營業時間為6月23日，香港再有連鎖品牌全線結業。

據香港01報導，「魚米家魚湯米線大王」於2000年由創辨人周榕貴創立，至今已有24年歷史，主打順德魚腐、米線等一系列魚湯食品，全盛時期曾在港九新界，開設超過10間分店，惟近年已陸續結業，目前只餘下大角咀櫻桃街海桃灣分店。

在魚米家工作近8年的店員黃女士表示，前兩日得知結業消息，不清楚結業實質原因。她表示，沒有欠薪問題，薪金每月皆準時發放，但留意到營業額明顯大減，並以周末為例，指一日營業額由2、3萬元，減至最多只有1.8萬元，相差三分之一至一半生意，「做不下去了嘛！」

她又指，港人皆北上消費，餐廳生意都很難做，形容「通了關反而差過疫情」。13日晚上約6時半在現場觀察，魚米家所在的商場本身人流不多，該店內座位大約僅坐滿三分一，人流較為稀少。

黃女士是新移民，魚米家是她來港的第一份工作，與同事相處愉快，曾一同經歷艱難時刻，「有家的感覺」，對結業消息感不捨，需要尋找後路。

熟客何小姐表示，她沒辦法計算光顧魚米家有多少年，但每次有朋友來一定會到這裡吃飯，且一定會叫招牌的魚腐米線。她對結業消息感到疑惑，亦感到非常可惜。她認為，不少人都北上，但她則沒有興趣，「我不北上，因為我就是要支持香港經濟，個個北上，那香港就成了一個空殼、一個死城。」

香港 疫情 移民

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