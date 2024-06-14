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李家超：打造香港成為人盡皆知桃花源 實現無處不旅遊

香港新聞組／香港13日電
香港國際旅遊展13日起一連4天在灣仔會展中心舉行，今年合計超過60個國家和地區參與，約500間參展商共襄盛舉；圖為大熊貓布偶在會場排排站迎賓。（中通社）
香港國際旅遊展13日起一連4天在灣仔會展中心舉行，今年合計超過60個國家和地區參與，約500間參展商共襄盛舉；圖為大熊貓布偶在會場排排站迎賓。（中通社）

特區行政長官李家超13日表示，為宣傳和推動中華文化和歷史，將不斷推動文旅融合，實現「無處不旅遊」的理念，要將香港打造成人盡皆知的「桃花源」。

大公報報導，李家超在立法會上指出，特區政府今年4月成立「弘揚中華文化辦公室」，先後舉辦了亞洲文化合作論壇、博物館高峰論壇、香港國際文化高峰論壇等活動。他強調，政府將不斷推動文旅融合，旅發局正開展將傳統文化和非遺元素與旅遊聯繫起來的工作，實現「無處不旅遊」的理念。

港媒報導，李家超在出席「行政長官互動交流答問會」時，形容香港是個「桃花源」，但要成為人盡皆知的「桃花源」，需要每一位相關持份者「一齊做」，強調政府有政策配合，只要團結一致，一定能創造輝煌成績。

李家超表示，在旅遊業方面「政府有很重要角色、責無旁貸」，但更重要的是業界、社會各界、行業操作者等，政府是「搭台」和做劇本，有政策配合，「演戲」就依靠各個業界參與，演好戲是所有演員，當局會推動旅遊創造人氣，人氣變財氣要靠社會商業人才。他又引求學時期讀「桃花源記」，說明宣傳香港旅遊的重要性，要多加宣傳，否則沒有人知道香港不同的「桃花源」。

行政長官互動交流答問會上有不少議員就發展旅遊業提出意見，例如倡發展中醫藥文化旅遊、低空觀光旅遊、古色旅遊、藍綠旅遊等，亦有人提出考慮東方之珠特色通過沉浸式演出，李家超稱一直和不同這方面有創意的人討論，但很多時候政府做政策就如十月懷胎，「當寶寶還沒出世你不知道我懷了胎，我又不出家門，安胎嘛，所以你不知道我做了多少事，但我要做，所以你給了很多意見，希望最後生產許多活活潑潑的成果」。

行政長官互動交流答問會第二環節主題為「弘揚中華文化 推動文旅融合」。李家超介紹，香港有480個非物質文化遺產項目，包括太平清醮、舞火龍、粵劇等。政府亦不斷推動文旅融合，舉辦具特色的文化、古蹟、創意及綠色旅遊項目。旅發局正不斷創新，把傳統文化和非遺元素與旅遊聯繫起來，例如5月的無人機表演，就糅合了太平清醮花牌及巨型平安包等元素，最近亦有無人機表演是關於端午節的龍舟。「香港特區可如何再加強非物質文化遺產保護、文化推廣、深度旅遊、特色旅遊？如何可以更好融合文化和旅遊資源，體現『以文塑旅、以旅彰文』、『香港無處不旅遊』的理念？」

香港國際旅遊展13日起一連4天在灣仔會展中心舉行，今年合計超過60個國家和地區參...
香港國際旅遊展13日起一連4天在灣仔會展中心舉行，今年合計超過60個國家和地區參與，約500間參展商共襄盛舉；圖為阿勒泰地區展場帶火新疆展區。（中通社）

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