香港旅展開鑼 泰客愛拜神 日客行山逛海島

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 國際旅遊展13日起一連4天在灣仔會展舉行，吸引超過60個國家和地區約500個參展商參與。各地旅遊業疫後復甦步伐有快有慢，其中日本 長崎縣在港代表事務所和沙巴旅遊局的代表均指出，當地疫後旅客量只回復至疫前一半；而泰國 政府旅遊局香港辦事處代表則指到當地旅遊的香港旅客數字已回復至疫前八成，當地訪港旅客更大升三倍，當中七成目的是參觀廟宇。

文匯報報導，對於香港應如何促進旅遊業復甦和發展，這些參展商分別建議香港加強宣傳更多自然景觀及推廣本地傳統習俗，服務業則要有更多笑容待客，另提出可推廣轉機乘客在港短途旅程。

展覽主辦機構匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成表示，今年參展商規模恢復至疫情前八成，估計可吸引約7萬人次入場，相較去年有雙位數增長。他表示今屆逾60個參展的國家和地區當中，有21個是首次參與，包括美國、紐西蘭、西班牙等。

此次旅展各攤位以不同方式吸引參觀者，如日本長崎縣的攤位除提供相關旅遊資訊，還推出「長崎之變」企畫吉祥物「長崎喵」打卡位，以吸引眼球。長崎縣在港代表事務所總經理周碧嘉表示，長崎擁有不少優美的大自然景觀，主題公園豪斯登堡還擁有全日本唯一一個三層高旋轉木馬。不過，長崎縣疫後的旅客量僅回復至疫情前約一半。

至於香港如何推動旅遊業復甦，她表示香港除是美食天堂和購物天堂外，其實亦有很多自然景觀，有不少外國旅客，例如日客喜歡行山逛海島，建議香港可以在自然景色上多作宣傳，例如仿效之前推出的City Walk（城巿漫步）路線，推出不同的行山遊和海島遊路線。

至於香港如何推動旅遊業復甦，她表示香港除是美食天堂和購物天堂外，其實亦有很多自然景觀，建議香港可仿效之前推出的City Walk（城巿漫步）路線，推出不同的行山遊和海島遊路線。

泰國政府旅遊局香港辦事處市場推廣主任鍾韻娜則表示，今次會在旅遊展中舉行抽獎，派發由香港前往清邁、普吉或曼谷的機票。她表示今年到香港旅遊的泰國人次飆升300%，當中七成泰國人赴港目的是參觀香港的廟宇，因泰國人認為在港拜神非常靈驗，能夠心想事成。她建議香港大力推廣傳統文化及習俗及風水、八字等玄學，並建議香港服務業人士可以有更多笑容，以禮待遊客。

馬來西亞沙巴旅遊局的代表黃先生則指出香港是國際航空樞紐，建議香港可推廣旅客在港等候轉機期間的短途旅行，如安排快速便捷的路線，帶旅客到機場附近的景點遊玩參觀。