10年前投資借貸 古天樂被製作人唐才智追討106萬美元

港星古天樂被指十年前生意投資欠款未還，遭電影製作人唐才智追討830萬港元的私人借款。（新華社）

港星古天樂11日被前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席、電影製作人唐才智入稟高院，追討830萬元（港幣，下同，約106.3萬美元）私人借款，以及投資 公司的股份。古天樂被指於2013及2014年，與唐才智合作投資公司經銷時裝及飲食業務，其間古向唐借貸注資，至今仍未還款。

綜合明報、香港 01報導，入稟狀指，古天樂先後提議唐才智投資時裝和餐飲生意，以信託方式代唐才智保管相關公司股權。唐才智遂入稟法院，要求法庭聲明古天樂名下公司以信託形式持股，要求轉移股權及交代帳目。古天樂暫時未公開回應事件。

原告唐才智，首被告古天樂，次被告Cool Label Limited為古天樂管理個人業務的公司，古是唯一董事。入稟狀指，古天樂2013年提議唐才智共同投資Eyeteam Limited，為一間售賣日本品牌EVISU和「A Bathing Ape」的公司。在古提議下，唐同意由古全資擁有的Product Power Limited收購Eyeteam 49%股份；Product Power初期注資1660萬港元，古和唐各承擔一半。

2013年7月，古天樂、唐才智和Product Power簽訂股東貸款 協議，唐持有Product Power五成股份，由古以信託形式代唐保管；古則持有Product Power其餘49%股份。兩人借出2490萬元予Product Power，及後古表示無力付款，並請求唐協助承擔投資額，獲唐答允。

此外，古天樂和唐才智2013年7月簽私人貸款協議，唐向古提供830萬元免息貸款，列明古須於5年內還款，惟古至今未還款。

唐才智是前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席，他執掌太陽娛樂文化期間，於娛樂圈大展拳腳，包括邀請黃栢高入主打理電影業務，古天樂與太陽娛樂合作無間，曾參與拍攝投資的電影，包括《掃毒》、《香港仔》、《巴黎假期》，以及讓古天樂首奪金像影帝的《殺破狼‧貪狼》。