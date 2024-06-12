內地客「優才」後悔移居 港：只為享福難融入社會

香港勞福局局長孫玉菡指出，若有人以享有福利為赴港目的，最終不會成功融入香港這個大家庭。（中通社）

有內地博主在社交媒體平台小紅書撰文稱，有朋友今年初經人才計畫赴港，一個月後大嘆「後悔拿香港 身分了，感覺哪哪都是坑」；勞福局局長孫玉菡11日在社交平台專頁撰文，稱「若有人以享有福利 為赴港目的，並非正確的心態，亦有違優才計畫的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。」

香港01報導，孫玉菡在文中表示，相信到港人才不會考慮能否享有香港的福利，而是會著眼於盡快創業或尋找工作，以符合續簽的要求，又表明「若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計畫的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。」

孫玉菡也提到，優才計畫廣受各地人才歡迎，在2023年1月至今年5月底，已接獲接近10萬宗申請，同期有約1.8萬人獲批赴港；早前對首批以高才通簽證 赴港逾6個月的人才進行的調查，結果顯示當中54%已找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，每月收入中位數約5萬港元（約6400美元），當中四分之一每月收入10萬港元或以上，10%每月收入20萬港元或以上。。

若以調查所得作推算，2023年抵港的高才通人才可為香港帶來每年約340億港元（約43.5億美元）的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

孫玉菡提到，自2022年底開始，特區政府推出一系列招攬人才措施，吸引內地及海外人才前來香港發展事業和定居，各項措施反應理想，截至上月底各項人才入境計畫共收到超過30萬宗申請，獲批近19萬宗，超過12萬名人才已赴港。

至於「人才服務窗口」線上平台，截至今年4月底已處理逾1.7萬宗查詢，在求職、住房、教育、綜合移居和社群網絡等方面為人才提供建議和服務，並已轉介超過4400宗支援服務要求。