我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

內地客「優才」後悔移居 港：只為享福難融入社會

香港新聞組／香港12日電
香港勞福局局長孫玉菡指出，若有人以享有福利為赴港目的，最終不會成功融入香港這個大家庭。（中通社）
香港勞福局局長孫玉菡指出，若有人以享有福利為赴港目的，最終不會成功融入香港這個大家庭。（中通社）

有內地博主在社交媒體平台小紅書撰文稱，有朋友今年初經人才計畫赴港，一個月後大嘆「後悔拿香港身分了，感覺哪哪都是坑」；勞福局局長孫玉菡11日在社交平台專頁撰文，稱「若有人以享有福利為赴港目的，並非正確的心態，亦有違優才計畫的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。」

香港01報導，孫玉菡在文中表示，相信到港人才不會考慮能否享有香港的福利，而是會著眼於盡快創業或尋找工作，以符合續簽的要求，又表明「若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計畫的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。」

孫玉菡也提到，優才計畫廣受各地人才歡迎，在2023年1月至今年5月底，已接獲接近10萬宗申請，同期有約1.8萬人獲批赴港；早前對首批以高才通簽證赴港逾6個月的人才進行的調查，結果顯示當中54%已找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，每月收入中位數約5萬港元（約6400美元），當中四分之一每月收入10萬港元或以上，10%每月收入20萬港元或以上。。

若以調查所得作推算，2023年抵港的高才通人才可為香港帶來每年約340億港元（約43.5億美元）的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

孫玉菡提到，自2022年底開始，特區政府推出一系列招攬人才措施，吸引內地及海外人才前來香港發展事業和定居，各項措施反應理想，截至上月底各項人才入境計畫共收到超過30萬宗申請，獲批近19萬宗，超過12萬名人才已赴港。

至於「人才服務窗口」線上平台，截至今年4月底已處理逾1.7萬宗查詢，在求職、住房、教育、綜合移居和社群網絡等方面為人才提供建議和服務，並已轉介超過4400宗支援服務要求。

香港 福利 簽證

上一則

港大管理層內訌 李家超：學校是屬於所有港人

下一則

皇馬球迷辱華案 中使館批性質惡劣 皇馬這樣聲明被疑諷刺

延伸閱讀

香港公告禁對羅冠聰等6名潛逃者提供資金 並撤銷6人護照

香港公告禁對羅冠聰等6名潛逃者提供資金 並撤銷6人護照
台灣民眾赴港遭搜查 陸委會示警：赴港澳風險升高

台灣民眾赴港遭搜查 陸委會示警：赴港澳風險升高
香港賽龍舟變國際盛事 星光大道攤檔：開檔來生意最好的一天

香港賽龍舟變國際盛事 星光大道攤檔：開檔來生意最好的一天
香港理工大學赴杜拜招生 擴大國際人才庫

香港理工大學赴杜拜招生 擴大國際人才庫

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下