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港大管理層內訌 李家超：學校是屬於所有港人

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

被譽為香港最高學府的香港大學，其管理層近年持續出現矛盾，行政長官李家超已介入協調，並強調港大不屬於任何一個人，而是屬於所有港人；並指港大行政有不當就要改善，重要崗位長期懸空就要填補，程序上不清楚要寫清楚，又指政府對大學撥款每年以港幣百億元計，公帑必須用得其所。

針對港大持續出現校政風波，李家超向媒體表示，他已分別會見了校長張翔及校務委員會主席王沛詩，從中作出協調及溝通，稍後會聽取教育局匯報，再決定採取那些措施。

李家超說，他已要求校長和校委會主席彼此協調溝通，並告訴他們政府的資助是以大學利益為首要考慮。

他強調，「香港大學是屬於香港，不是屬於任何一個個人，不是屬於校長個人，亦不屬於校委會任何一人，港大屬於所有香港人。」

香港大學歷史悠久，在本地學界首屈一指；在英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）最新發布的2025年世界大學排名中，港大由上年第26名上升至17名，是本地唯一進入全球20大的大學。

港大管理層近年持續出現問題，大概兩週前，港大校委會通過最新的副校長人選安排，有5人獲委任為副校長級別，但全屬暫任安排。

張翔其後對此表示不知情，事前未獲諮詢，並不點名地指校委會主席有違程序。

但校委會向港大師生和校友發出電郵，指校長自2018年上任後，數個副校長職位懸缺多年，4月校方達成結論，認同臨時委任副校長有急切性。但5月28日討論副校長懸缺問題時，校長卻有不同意見。

校委會強調，委任暫任副校長是別無選擇，非傳言中的「私人恩怨」。

但張翔對此也提出反駁，暗示校委會在委任暫任副校長事宜上對其作出「壓迫」。

在此事之前，港大去年底也曾出現另一場風波，當時有人以匿名電郵告密，指張翔「管理不當」，部分指控包括未經招標購買汽車、指明聘用的醫學院院長須具備「美國高等院校經驗」，以及不當處理捐款等。

去年10月，港大校委會宣布成立專責小組進行調查。今年4月，校委會宣布，根據調查小組可掌握的證據，不足以確立「吹哨者」電郵中對校長行為不當的指控，事件告一段落。

香港 教育局 20大

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