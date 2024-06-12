岑耀信批港極權社會 港府4200字駁斥 李家超不滿境外干預

香港前終審法院非常任法官的岑耀信在上周宣布辭任，他近期於英媒金融時報撰文稱香港正從充滿活力和政治多元的社會慢慢變成「極權社會」。引起港府發長文反駁。（取材自香港終審法院官網）

香港 前終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）在上周宣布辭任後，近期於英媒金融時報撰文稱香港正從充滿活力和政治多元的社會慢慢變成「極權社會」。對此，港府 發言人11日凌晨發表長達4200字聲明，表達「極不同意」岑耀信發表的個人意見，強調特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕無受到中共中央或特區政府的任何政治壓力。

岑耀信在標題為「香港法治岌岌可危」的文章裡，提及5月底裁定民主派初選案14名不認罪的被告「串謀顛覆國家政權」罪一案，批評港版國安法 嚴重限制法官自由度，政治風氣轉變，不少法官漠視本身捍衛自由的角色；香港基本法及國安法保證有言論自由及集會自由，但如今已成空談（lip-service）。

港府指出，在「串謀顛覆國家政權案」中，原訟法庭已指出罪成被告的行動已構成相關罪行的「非法手段」，「如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽。」

港府聲明表示，岑耀信在2021年3月拒絕參與「英國政府鼓動針對香港司法機構的政治杯葛」，「現在岑耀信勳爵卻選擇背棄香港特區的法官，實在令人極度失望」，又稱「岑耀信勳爵一方面認為美國對香港法官的『制裁』威脅屬不公義，一方面卻對香港法官的司法工作作出如此不公正的評價，實在令人驚訝」。

對於2019年反送中運動，港府強調2019年「止暴制亂」是負責任的做法，「岑耀信勳爵宣稱當時香港的一般法律能夠有效平亂，完全是罔顧暴亂的實際情況」。聲明反駁，如果有任何人指港版國安法剝奪自由，「或法庭在保障基本人權和自由方面只是『口惠而實不至』，均完全失實」。

港府聲明引述行政長官李家超說法指出，法院一直獨立進行審判不受任何干涉，「過去是、現在是，將來也是，香港法治固若金湯，歷久不變。」他批境外干預，還指英方將司法影響力武器化。

香港首任終審法院首席法官李國能發表聲明，稱近期事件令人非常遺憾，認為社會不應沉溺過去，要繼續前行；又說對現任終審法院首席法官張舉能領導的法院完全有信心。張舉能也表態，稱不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事；並稱「指控嚴重，言論需理據」。

據統計，2020年香港國安法實施前香港終審法院法官有15位海外非常任法官，在加拿大前首席大法官麥嘉琳7月底離任後，將僅剩7人，離任原因有個人因素，也有政治因素。

與岑耀信同時辭職的英籍法官郝廉思，當時就表示因「香港的政治形勢」而辭任；另一名法官麥嘉琳也於10日宣布，7月底任期屆滿後不會續任，但其理由為家庭因素，並稱對香港法院獨立性有信心。他們離開後，香港終審法院還剩三名英籍、四名澳洲籍的海外非常任法官。