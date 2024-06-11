香港理工大學赴杜拜招生 擴大國際人才庫

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年港府銳意加強香港 與中東地區的聯繫，而杜拜與香港同為國際金融中心，今年的「杜拜金融科技峰會2024」亦吸引到來自香港的院校和企業越洋尋找機會。

文匯報報導，香港理工大學首次在峰會參展，在當地推廣由該校開辦的金融科技博士學位課程，多位教授亦親臨現場考察並跟與會人士交流。

課程副總監、理大會計及金融學院副教授魏向東表示，香港擁有最好的金融服務和產品，現時應利用科技將自身的金融專業延伸出去、聯繫世界。杜拜是中國「一帶一路 」倡議的重要節點，理大是次到杜拜推廣課程，希望招攬中東地區的人才赴港，加以培育成金融科技的領軍人物，從而塑造「香港─中東聯繫人」，為兩地的未來建立合作機會。

魏向東指出，香港要成為「聯通世界」的「超級聯繫人」和「超級增值人」，便需要來自世界各地的人才。香港不只要外聘人才，更要培養為港所需、並植根香港的海外人才，「我們只有建立深厚的國際人才庫，才能在目標範圍內有效地分配人才資源。」

是次理工大學到杜拜招生，主要目的是希望透過該校開辦的博士學位課程，放眼未來在當地建立一些合作和發展機會，「培養出既來自中東、也來自香港的金融科技領軍人物，當這些一流人才服務業界和社會時，香港就可以透過他們擴大本港金融業的業務範圍，從而增強香港金融業的影響力。」

魏向東續指，杜拜是中東地區金融科技做得最好的地方，而杜拜同時又是中國「一帶一路」倡議的重要節點，近年與香港的聯繫亦愈來愈緊密，因此無論中國內地或香港都看重杜拜市場，「目前全球地緣政治局勢緊張，而杜拜的位置比較中立，沒有那麼強的意識形態，是一個與中國內地、和香港合作的一個理想且龐大的市場。」

對於招生目標，魏向東表示，理大金融科技博士學位課程每年大概有20名學生，是次並未在杜拜訂立明確的收生人數目標，強調課程「並不缺學生，缺的是多樣性」，目前近八成學生都是來自中國內地或香港本地，另有部分來自泰國、菲律賓、新加坡 等東南亞地區，僅有一名從伊朗招來的中東學生，因此計畫國際化地招生。