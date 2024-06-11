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香港賽龍舟變國際盛事 星光大道攤檔：開檔來生意最好的一天

香港新聞組／香港11日電
「2024香港仔龍舟競渡大賽」10日在香港仔避風塘舉行，比賽由區內組織，特別是漁民社群以義務形式自發性籌備，一直保留著傳統文化，是中外及本區人士熱捧的龍舟賽事。（中通社）
「2024香港仔龍舟競渡大賽」10日在香港仔避風塘舉行，比賽由區內組織，特別是漁民社群以義務形式自發性籌備，一直保留著傳統文化，是中外及本區人士熱捧的龍舟賽事。（中通社）

端午佳節，全港多區10日上演激烈的龍舟競渡，擊鼓、吶喊聲在大埔、沙田、屯門、赤柱等各區響起。天氣時晴時雨，大批市民在泳灘及河邊夾岸觀看。龍舟競賽運動在香港不單是節慶活動，更變成國際盛事活動，吸引海外多個團隊參賽，還吸引不少外地旅客到場觀看。

文匯報報導，觀看龍舟比賽和無人機表演，少不了美食相伴，旅遊發展局8日至16日在星光大道舉辦嚐味當夏美食街，設有10個各具特色的攤檔，附近更有各種造型的LINE FRIENDS卡通人物，為維港增色。

10日下午星光大道人頭湧湧，不少旅客打卡影相之餘，隨手買杯冷飲小食，坐在海濱等候無人機表演。有攤檔負責人表示，10日是開檔以來銷情最好的一天，希望港府舉辦更多大型活動，帶旺餐飲零售生意。

澳洲旅客說：「現場的氣氛很熱鬧，我也會感到興奮！」亦有在港讀書的內地學生表示，香港的龍舟競賽相較內地更大型、更國際化。

香港赤柱「國際龍舟錦標賽」10日上午登場，參賽人數居各地龍舟賽之冠，約有190個...
香港赤柱「國際龍舟錦標賽」10日上午登場，參賽人數居各地龍舟賽之冠，約有190個隊伍、近4000人參加，現場氣氛熱烈；圖為有小朋友坐在龍舟上。（中通社）

10日各區的河道或泳灘，均擠滿觀看龍舟比賽的市民。其中在大埔海濱公園的龍舟競賽，有近70隊、約1600人參與賽事，一共有近20場比賽，包括男女混合賽、中學邀請賽等，吸引不少市民在岸邊觀看。另外，赤柱舉行的「赤柱國際龍舟錦標賽」規模最盛大，今年有約190隊來自香港及海外的龍舟隊伍參賽，近4000名選手一決高下。

10日下午全日中最熱時段，赤柱正灘上卻人頭湧湧，整個沙灘密密麻麻擠滿龍舟選手，現場亦有大批觀眾沿著海岸線試圖近距離觀看比賽。除了不少外國選手，現場亦有不少外國旅客或在港居住的外國人、內地居民到場觀看比賽，為選手歡呼、鼓掌。

至於沙田的龍舟競渡氣氛比天氣還要熱，來自澳洲的旅客Thomas三天前與友人到香港遊玩，所訂的酒店就在城門河岸邊，他第一次看到這項極具中華文化傳統的活動，大開眼界。他續說，希望港府加強對外宣傳活動，「香港這種傳統文化值得全世界的旅客來看。」

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