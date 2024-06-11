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港前財政司長曾俊華倡一招救經濟：說清楚「法例紅線」

香港新聞組／香港11日電
香港前財政司司長曾俊華。（新華社）
香港前財政司司長曾俊華。（新華社）

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」，說到底都是要重建大家對香港的信心，舉例要說清楚法例紅線，讓大家不用擔心犯這個法或那個法；當國際社會恢復對香港的信心，應該對外加強宣傳，尤其集中在商貿物流這些香港強項。他還表示，香港現時的經濟前景不太明朗，但「還是有得搞」。

香港01報導，曾俊華在網誌表示，香港疫後經濟復甦步伐，雖然不似預期，但隨著香港在國際的位置，以至歐美對香港與國家的政策有所改變之時，部分來自中東、南美洲甚至非洲的國家赴港投資的興趣反而增加，「所謂有危亦都有機」。

早前，他與卡達皇室家族辦公室，一名管理資產和投資的負責人會面，其辦公室設在多哈，多年來沒在亞洲市場投資，對方問到既然「一國兩制」繼續實施資本主義對香港重要，為何不宣布「一國兩制」在香港永久實施，不用再有2047年的期限呢？曾俊華說邏輯上認同這個想法，希望國家可以消弭外間對香港未來定位的疑慮，作策略上考慮。

曾俊華稱香港必須繼續成為一個不一樣的中國城市。曾說他與摩根史坦利亞洲區前主席羅奇見面，雙方談及香港的生存之道。兩人均認為，如果香港能夠繼續成為中國獨一無二的國際金融中心，不單是對香港好，對中國也有好處。

他表示要令香港維持國際金融中心地位，而非「遺址」，有一件事都要說清楚，「講到底，最重要是重建國際社會對香港的信心，例如講清楚法例的紅線，令大家不必擔心，郁下犯這個法或者那個法。」他說，當國際社會恢復對香港的信心，就應該對外加強宣傳，尤其集中商貿物流是香港強項，爭取更多國際航線到香港，更多國際船公司船隻停泊香港貨櫃碼頭，自自然然就會帶動整體經濟，否則只是微調，小修小補，作用有限。

他說，香港恰恰身處兩國角力場的正中位置，自然成為受壓的一方，希望國家可以給予香港更多空間，與漩渦保持一定距離，為國家發揮更大作用。

香港 投資 摩根史坦利

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