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香港端午節北上人數大幅減少 餐飲業暫鬆一口氣

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

此次端午節假期，到內地的港人人數大幅減少，相對的，訪港的內地旅客人數倍增，相信這有利於本地餐飲零售業的經營，可讓他們暫時鬆一口氣。

中央社報導，香港今年端午節假期共有3天連假，11日為連假最後一天。而按照過往慣例，大批港人會趁機外遊，內地是主要外遊地，比如在今年4月的復活節假期首日，就有61.1萬人次經陸路到內地。

但綜合港媒報導，8日連假第一天，只有46.5萬人次港人經陸路北上內地，較復活節假期首天的61.1萬人次大幅減少24%。同期間，赴港的內地旅客有13.6萬人次，較復活節首日翻倍。

多名旅遊業界人士向媒體表示，內地客訪港人數大增，與內地高考結束、香港舉辦多項盛事、本地酒店在淡季較便宜等因素有關。

但他們認為，現在仍難斷言港人到內地遊玩消費的熱潮「已經退燒」，這有待更長時間的觀察。不過，這將有利於本地餐飲零售業的經營，可令他們暫時鬆一口氣。

2020年初新冠疫情來襲，香港幾乎自我封關3年，期間基本上沒有旅客到訪，加上因疫情而有限度營業，本地餐飲和零售業大受打擊。

去年初，香港社會逐步復常並重新對外開放後，內地客也開始重新赴港遊玩，但人數大不如前。另一方面，港人卻掀起到內地遊玩消費的熱潮，令香港本地餐飲零售業在疫情之後持續不振。

為此，港府最近幾個月來不斷舉辦大型活動，包括煙火匯演、夜市及音樂表演等，希望振興旅遊，以利餐飲零售業等。

香港 零售業 端午節

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