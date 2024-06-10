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曾俊華：香港須繼續成為不一樣的中國城市

記者賴錦宏/即時報導
香港前財政司司長曾俊華。（新華社）
香港前財政司司長曾俊華。（新華社）

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」。他並引述卡達皇室人員的疑問，既然「一國兩制」對香港十分重要，為何中國要設2047年之期限、不宣佈永久實施？

香港有線新聞和香港《明報》報導，曾俊華6月9日在臉書撰文稱，香港在疫後的經濟復甦步伐不如預期，但隨著香港在國際位置，以至歐美對香港及中國的政策出現改變，部分來自中東、南美洲甚至是非洲的國家赴港投資的興趣反而增加，「所謂有危亦都有機」。

曾俊華說，他與摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）見面，雙方談及香港的生存之道。兩人均認為，如果香港能夠繼續成為中國獨一無二的國際金融中心，不單是對香港好，對中國也有好處。

曾俊華說，當前最重要是重建國際社會對香港的信心，應該說清楚法例紅線，以及對外加強宣傳，尤其是集中在商貿物流等香港強項，爭取更多國際航線飛往香港等等，並說當香港經濟主要命脈恢復生氣，自然就會帶動整體經濟。

有「中國大好友」之稱的羅奇早前接受《明報》的訪問時，為他提出的「香港已玩完」觀點辯護，強調香港與中國在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故現在仍維持「玩完」觀點。

羅奇當時建議，北京及香港特區政府可逐一列出香港有別於中國的特徵，例如法治、資本自由流通、人員流動等，逐個範疇向外展示香港仍堅持「一國兩制」。

曾俊華也說，他曾與卡達皇室家族辦公室的一名負責人會面。對方考慮赴港投資，並問及既然「一國兩制」對香港十分重要，為何當局要設2047年之期限、不宣佈永久實施。曾俊華稱，認同其邏輯，並期望中央考慮如何消除外部疑慮。

香港 投資 臉書

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