港多區賽龍舟 遊客大龍舟打卡 百貨業生意因雨料跌1成

香港迎接端午節，中華文化節活動之一的「多彩華藝嘉年華」9日在香港沙田舉行，圖為活動開幕式上的舞龍表演。 （中新社）

10日是端午佳節，全港多區都有龍舟賽事舉行，各有特色：香港 仔龍舟競渡歷史最悠久，保留傳統的蜑家（以船為家）文化；赤柱正灘的龍舟賽參賽隊伍最多，逾5000名中外健兒競逐，戰況料緊湊激烈；大澳舉辦別具特色的「龍舟遊涌」活動；沙田、大埔及西貢，除龍舟賽事外，還舉辦多個嘉年華。

綜合大公報等港媒報導，香港百貨、商業雇員總會會務總幹事林志忠表示，過去兩天因下雨影響生意普通，營業額與一般周末無異，預計節日商品整體銷售額會按年跌10%。他稱，今年端午節 商品中，粽子等食品類商品銷情較佳，但禮品類商品反應一般，坦言「業界已想盡辦法，推出很多端午節優惠促銷，不過因天公不作美，效果不甚理想。

在內地社交平台，近日有不少網友分享端午及夏季赴港遊玩的攻略，不少攻略指出，除了觀賞各區龍舟賽事外，離島郊野和漁村都十分值得一去。有內地網友表示，計畫在端午節正日訪港，觀賞完香港仔的龍舟賽事之後前往南丫島過夜，次日到漁民文化村「打卡」兩艘大龍舟；亦有網友準備到西貢觀看龍舟賽事，隨後到綠蛋島觀光 ，體驗划艇。

有旅遊業界人士認為，香港龍舟比賽遍布多區，且結合了漁民文化、嘉年華等，有其獨特性，對遊客很有吸引力，若各界能聯動地區賽事提供相應配套，可望進一步提高香港盛事活動吸引力。

10日全港多區均有龍舟競渡賽事，各具特色。有賽事現場提供多種功能攤位，例如沙田、大埔等區舉辦龍舟競賽嘉年華，市民旅客到現場除了可以觀賞比賽外，還可到美食攤位和遊戲攤檔玩玩食食；亦有賽事富有趣味，例如赤柱龍舟賽，不僅比賽講求速度，也舉辦「最佳服飾獎」，不少健兒在比賽時「扮鬼扮馬」。

論歷史悠久、規模大的龍舟比賽場地，莫過於香港仔舉辦的龍舟競渡，迄今已有過百年歷史。龍舟競渡大賽預計將有66隊大龍及中龍參賽共29場賽事。香港仔龍舟競渡大賽籌備委員會主席陳富明9日表示，比賽由區內組織，特別是漁民社群籌備，故保留蜑家文化色彩，雖然由於沿岸停泊許多漁船，賽道較狹窄，但勝在端午漁船裝點精采，漁民亦為龍舟健兒打氣，氣氛相當熱鬧。