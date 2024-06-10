外國學生反應熱烈 香港科學園擬延長實習吸才

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 創科人才需求持續，科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗表示，去年與美國史丹福大學 合作安排學生赴港暑期實習，今年收到逾百宗申請，反應熱烈，正探討與更多大學合作，讓海內外大學生赴港實習期延長至半年甚至一年，以換取學分，增加吸引力。

明報報導，另一方面，王認為要促進香港人才生態，「招募企業」與「搶人才」應兩者並重，未來會與落戶香港的重點企業合作招聘人才。

據報導，王秀麗指出，香港公司由兩年前約1400間增至目前約1800間，科技園公司舉辦職業博覽的空缺，亦由去年2000多增至今年3000多個。她提到，香港過去一年引入一批「重點企業」落戶，例如哪吒汽車、比亞迪等，它們將投資 於人力資源，在港招聘員工；職位類型方面，據她觀察，以往需求多屬人工智能（AI）、生物科技和機械人技術等範疇，近年與微電子、綠色科技等相關職位空缺開始增多。

報導稱，面對香港創科人才需求增加，科技園公司過去一年除在本地辦招聘會，亦到新加坡、馬來西亞及美國矽谷「搶人才」。王秀麗認為要促進香港人才環境，招募企業和搶人才需並重，「有豐富的創科生態圈，才可吸引人才赴港」。

報導說，王秀麗與團隊今年1月到訪矽谷期間接觸不少企業，並邀請當地公司赴港參與「電梯募投比賽」，她說：「比賽只是一個形式，更重要是讓當地企業有機會在港接觸不少投資者，探索赴港發展可能。」經過今次旅程，將有7間美國科企落戶科學園。除爭取企業赴港，亦有港企走出海外，王透露去年5至6月出訪東南亞4天，有港企成功在當地拓展業務。

報導指，招募人才方面，王稱去年聯同8間公司到星馬兩地與人才交流，最終有約10人獲聘。至於訪美之旅，她與代表團到史丹福大學及美國加州大學柏克萊分校與學生交流，不少學生對赴港感興趣。

據報導，香港最近落實《維護國家安全條例》，王與大批海外人才接觸後，認為他們大多是關心「切身的事」而非香港政治環境，例如如何取得簽證、晉升機會等。她提到，部分人疑惑「在內地不能用Google，香港情况如何」，她遂解釋在港沒受限。