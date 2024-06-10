港投育才首項目 結盟港產獨角獸思謀 創科生態圈更活躍

圖為香港科學園園區，思謀集團的全球總部位於園區內。（中新社資料照片）

港府財政司司長陳茂波指出，香港投資 管理有限公司12日將與港產人工智能 （AI）的「獨角獸」（即市場估值10億美元以上）科企思謀集團（SmartMore）簽訂戰略合作協議，擴大在港的研發投入和人才培訓等，預期香港的創科生態圈必定更為活躍，港府並正透過不同方法以及政策工具，希望催生新產業、新模式、新動能，因地制宜的培育和發展新質生產力，推動經濟高質量發展。這是港投公司首項投資項目。

根據投資推廣署「2023年初創企業統計調查」，去年香港的初創企業數目已超過4250間，按年上升約7%，當中約20%的創辦人來自歐美等地區。

香港財政司司長陳茂波預期港創科生態圈將更為活躍。（中新社資料照片）

文匯報報導，陳茂波9日在網誌發帖，指出科技變革、應用創新，既帶來新的市場，亦帶來新增量。人工智能發展進入令人充滿期待的階段，文字、圖像、聲音等資訊的高效轉換、透過算法訓練的「決策智能」，均以驚人速度發展，而科技需要尋找合適的落地應用場景提供解決方案，才能最大化地釋放所創造的價值。

香港投資管理有限公司首階段的工作目標之一，正是助力構建蓬勃的創科生態圈，以及推動科企與產業的高效協作，為價值創造提供更有利環境。港投公司將發揮資本引導作用和槓桿市場資源，匯聚更多具潛質的科企和人才，推動重點產業更深度地協作發展。

港投公司經過調研和仔細的策略考量，12日將與一家聚焦在工業的AI大模型及智能製造的港產「獨角獸」科企簽訂戰略合作協議，協議包括會擴大在港研發投入和人才培訓，以及推進大模型在大灣區更落地應用，加快推進區域經濟的數字化、智能化轉型等。

他說，隨著港投公司的合作夥伴數量逐步增加，可預期植根香港且加大在本地投入的科企數目亦會增多，香港的創科生態圈必定更為活躍，發揮的匯聚力亦將更為明顯，故相信港投公司的好消息會陸續有來。

陳茂波又指，港府近年大力投資創科發展，已積累了一定的成績，舉例正在科學園營運並達至「獨角獸」估值規模的科企，涵蓋生命健康科技、人工智能、機器人、智能駕駛和智慧物流等範疇。另外，數碼港培育和支持的「獨角獸」企業，則包括數字經濟、金融科技範疇，而這些「獨角獸」企業合共總市場估值便達數百億美元。