內地「俏江南」逆市攻港 打造國宴級體驗

香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫後復常下，香港 餐飲業出現大洗牌，正當部分招牌老店紛紛打退堂鼓之際，不少內地餐飲品牌卻覷準香港商機，強勢南下進軍香港「插旗」。其中，在內地擁有77家分店的海歸海集團更不惜投資5000萬元（港幣，下同，約640萬美元）首度進駐香港，盼打造國宴級體驗，業界均關注在現今低迷市況下走「天花板級路線」是否真的可行。

文匯報報導，籌備半年的「星South Beauty」近日落戶上環，暫仍未正式對外營業，只邀請老闆的好友試菜。港人對這個名字或許有點陌生，但識貨之人一聽見是海歸海集團旗下品牌「俏江南」，紛紛舉手說要訂枱，13間房幾乎天天爆滿。

一手籌劃海歸海集團旗下「星South Beauty」落戶香港的總經理楊衛國9日坦言，香港不乏追求高級飲食體驗的富人、企業家及才俊，可惜近年香港餐飲風氣太墨守成規，新鮮感欠奉，令回頭客買少見少，透露成功的出路離不開「兩不慳」：「不退而求其次省食材，不減省人手省員工。」敢於求變、善於創新，正是內地餐飲「過江龍」生存的秘密武器。

楊衛國透露將於本月底正式開業，若每月營業額做到400萬元已足夠圍皮，但他的要求更高，目標是月做800萬元。這個數字，對疫後的餐飲業而言絕對是天文數字，但在楊衛國心中卻是基本盤，「我們在北京的食肆品牌光是做外賣，每月營業額已達數百萬元。」

說到「俏江南」，不少人腦海會想起大S徐熙媛 前夫汪小菲，其實「俏江南」早已易手，現隸屬北京海歸海企業管理集團有限公司，旗下擁有14個品牌，囊括魯、川、粵、淮、潮、浙、湘、京八大菜系，全中國共有77家分店，多個品牌亦是米芝蓮星級食府。集團一直主打高端路線，捧場客不乏內地富豪及跨國集團掌舵人。

在內地撈得風生水起，何解還要冒險進軍餐飲業處於低迷時期的香港？楊衛國說：「部分港人太小看香港的潛力，總認為香港租金貴、工資高，搞飲食注定輸錢，但在我看來，香港憑着背靠內地的優勢，仍是富人和企業家的集中地，即使每餐埋單動輒數千元，只要出品優質、服務貼心，願意消費者仍大有人在。」

他更滿腹鴻圖大計：「在香港『插旗』只是第一步，期望打響名堂後衝出香港，走向世界，包括進軍新加坡 和日本。」