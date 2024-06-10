香港三會旁聽規例不一 議程未上網 民署：應公開

香港示意圖。(圖：shutterstock)

新一屆分區委員會、滅罪會及防火會「三會」委員4月就任後，各委員會的會議日期議程及議程文件並未在網上公開。

明報報導，記者以市民身分逐一致電18區共107個委員會，詢問旁聽安排，發現「各處鄉村各處例」當中19個表示可即場登記，17個表示須預約，個別表示不可旁聽或只開放部分會議，也有職員反問何日有空閒，再通知當日是否有會議。部分委員會未回覆或未能聯絡上。

報導引述民政事務總署上周回覆查詢時，重申各區三會除個別會議的某議程須閉門討論，其他均公開讓市民旁聽。民署稱18區防火會已全部舉行首次會議；分區會及滅罪會各有1區將於本月內召開首次會議，而按現行安排，市民如欲旁聽可透過民政處諮詢中心，或三會秘書處作預先安排，如盼即場旁聽，旁聽席仍有餘位的話，秘書處亦可酌情安排。

據報導，記者以市民身分，由4月起至6月7日致電各區三會網頁上的聯絡電話，查詢可否旁聽及相關手續、會議日期等，截至昨日，各區共107個委員會中，撇除部分熱線未能聯絡上，有43個委員會的職員表示可旁聽，而屯門防火會回覆查詢稱該會不設旁聽，議程及會議日期亦不會放在諮詢中心或該會網頁；屯門滅罪會只可旁聽部分會議。部分委員會職員的回覆，與民政總署其後回覆本報的說法有差異。

報導稱，在43個回覆可旁聽的委員會，撇除6個未能回覆具體程序，以及只開放部分會議的屯門滅罪會，餘下各會的安排不盡相同，如需預約的17個會議中，南區東分區會要求市民一周前致電諮詢中心預約；南區南、西及北分區要求會前3日致電秘書處，或相關負責人預約。各區需填寫的登記資料亦不同，舉例沙田圍分區，除要求公眾人士提供姓名等資料外，需填報會否錄影或錄音，亦需閱覽一份聲明及簽名核實。

報導說，各區三會的熱線亦非「一線通辦」，有15區的分區會、滅罪及防火會網頁，各列出同一熱線電話號碼，但致電後發現至少8區均未能全部回覆該區三會的查詢。連續兩年擔任屯門大興及山景分區委員的莊豪鋒說，他兩年內開了約10次會議，或因會議內容對公眾不太吸引，均未見有公眾旁聽。他推測如滅罪會或涉及當區一些詐騙等案件資料，防火會或涉及大廈的突擊搜查資料，故未必適合公開。