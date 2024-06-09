反送中5週年 香港律師憶起那些被捕的初生之犢

香港律師Michael（化名）於2019年反送中期間曾到警署協助被捕的年輕人，至今仍記得他們被捕後流露著恐懼的眼神。後來香港實施國安法，變得面目全非，Michael也於2022年移民來台灣。圖為他在陽明山爬山時的照片。（受訪者提供）

2019年香港 爆發「反送中 」運動，逾萬人被捕，當中不少是年輕人。有香港律師憶述，曾到警署協助被捕年輕人，看到他們眼神流露著恐懼，「他們有正當職業或者是學生，憑著一股熱忱跑上街」；現在這麼多人入獄，「正常人誰不難過」。

2019年6月9日，逾100萬港人遊行反對港府 修訂「逃犯條例」，掀起香港歷來最大規模的抗爭運動。6月16日，上街遊行人數更多達200萬人。那年夏天，港人奮力抵抗，不想家園沉淪，警民衝突不斷升級，催淚彈、橡膠子彈等在城市橫飛，被捕者持續增加。

其中，2019年11月香港理工大學爆發嚴重衝突，抗爭者被困於大學內，大學外有市民發起「圍魏救趙」行動，嘗試營救大學內的抗爭者離開。

在香港任執業律師30年的Michael（化名）向中央社說，他朋友的兒子在「圍魏救趙」行動之後被捕，翌日早上他到警署協助朋友的兒子，當時警方已不准保釋，他只能安撫這年輕人。

Michael說，當時警署報案室亂成一團，很多家長在尋找子女，相信因被捕人數眾多。很多家長跑了多間警署才找到子女，其中一位家長跑了11間警署才找到兒子。

後來一位社工知道他是律師，問他可否幫助其他家長，因為很多人被捕者沒有找到律師。那天，他從早到午夜一直在該警署內協助這些家長及被捕者。

這是Michael數十年律師生涯中，最難過、感受最深的一次。「他們有正當職業或者是學生，憑著一股熱忱跑上街，以前沒有被捕經驗。被捕後眼神的恐懼，令我印象深刻。他們跟我以前接觸過的『古惑仔』完全不同」，Michael說。

當時有兩、三名少女在哭，很徬徨、驚恐。Michael當時能做的，是盡量安撫被捕者，及向他們解釋可能要面對的後果。

Michael說，當時一心只想協助被捕者，沒時間想太多，但是「別天真以為律師可以絕對防止被捕者受不公平對待。」

過去5年香港新聞常報導「反送中」被捕者的審訊及法庭判刑，如「圍魏救趙」一案，有被捕者被判囚逾5年。

看到這麼多人被判入獄，Michael說「正常人誰不難過，跟香港被摧毀一樣難過。」

2020年香港實施國安法，社會逐漸平靜，沒有抗爭，沒有反對聲音。作為一位律師，Michael說很多國家都有國安法，最重要是那個地方是人治還是法治。香港涉及國安法的案件保釋門檻嚴格，不少被告長時間未審先囚，而且可以由指定法官審理、不設陪審團等。

眼見香港已死，Michael於2022年移民來台灣。他在台灣雖沒有取得律師資格，但是在一間律師事務所掛名當顧問律師，主要向事務所的律師提供有關香港法律諮詢意見。

今年3月香港基本法23條立法，Michael直言在基本法規定下立法是無可厚非，自己也沒有詳細研究內容，「應該是一種逃避的心態吧。」

香港媒體9日報導，警方表示，截至今年3月31日，警方總共就反修例事件拘捕1萬279人，2961人已經完成或正在經司法程序處理，其中2328人須承擔法律後果。「須承擔法律後果」包括被定罪、簽保守行為等，其餘結案方式包括無罪釋放、撤銷控罪。

至於理工大學「圍魏救趙」行動，香港媒體報導指出，警方共拘捕213人並控以暴動罪，迄今共200人被定罪。