專才、內地生湧港 租務價量急彈 十大屋苑5月租案增17%

政府積極搶人才，加上來港讀大學的內地生租樓潮湧至，5月份已提早出現租務旺季。（中通社資料照片）

港府積極搶人才，加上赴港讀大學的內地生租樓潮湧至，5月份已提早出現租務旺季，綜合美聯分行資料，統計十大屋苑5月於市場的租務個案，合共錄355宗，較4月302宗按月上升17.5%，並創8個月新高，租金 亦見回升，部分屋苑租金呎租單月升5%，反映租務表現趨活躍。

文匯報報導，業內人士表示，隨著各類專才計畫持續獲批赴香港 ，下學年香港八大資助大學本科亦會倍增非本地生錄取名額，會進一步帶旺6月至7月香港傳統住宅租務市道，租金料會升2%至3%。

事實上，特首李家超於去年《施政報告》中提出，2024/25年度香港八所資助大學本科招生中非本地生錄取名額將由20%的上限提高到40%，即由3000個倍升至約6000個，旨在吸引更多來自內地和「一帶一路 」沿線國家的學生赴港讀書，以加強香港的人才儲備；加上截至今年4月底，各項人才入境計畫共收到約29萬份申請，有近18萬份已獲批，超過12萬人才已抵港。這批專才及大學生成為香港住宅租務市場生力軍。

赴港的內地專才如潮湧。（中通社資料照片）

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，各類專才相繼獲批到香港，早已為租務市場注入動力，而香港八大資助大學本科亦會倍增非本地生錄取名額，更令租務旺季提早於5月出現。

若將5月十大屋苑畫分，共有7個屋苑租務宗數按月上升。當中宗數升幅最多的是嘉湖山莊，按月升幅高達2.1倍，而宗數錄62宗，同樣是十大之中最高。

租金走勢亦見回升，差估署最新公布的4月私人住宅租金指數，按月上升0.9%，是去年8月增長1.6%之後，8個月以來最大升幅，連續兩個月的累計升幅達1.2%，較去年底的186點高出0.5%。有關升勢加速反映了「專才」持續流入香港，對租賃市場產生新增需求，形成部分樓市潛在購買力仍停留於租賃市場。

部分屋苑呎租於5月持續上升，中原地產袁顯岸表示，紅磡黃埔花園5月租賃成交則明顯轉旺，全月錄得27宗租賃成交，按月升17%，平均實用呎租更由37元（港幣，下同，約4.7美元）升至39元，按月升幅超過5%，料7月至8月將迎來租賃成交高峰期，平均呎租有機會突破40元關口。

租務需求持續上升，東涌區今季已出現「客等盤」情況，期內租金急升10%至15%，個別單位升幅甚至達20%。