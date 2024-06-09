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廣州→香港往返賽馬首破3萬匹次 亞洲玩具展暫別香江

香港新聞組／香港9日電
自從化馬場2018年8月正式運營以來，粵港往返賽馬歷史性突破3萬匹次。示意圖。（取材自香港賽馬會官網）
自從化馬場2018年8月正式運營以來，粵港往返賽馬歷史性突破3萬匹次。示意圖。（取材自香港賽馬會官網）

廣州市郊流溪河畔的香港賽馬會從化馬場，印有「香港賽馬會」標識的運馬特種車輛，7日下午有序駛入海關監管平台，拍照、核對貨證、「無感」測溫和晶片掃描後，10餘匹賽馬魚貫進入馬房。翌日，又一批精神飽滿的賽馬由從化馬場被運往香港沙田馬場。至此，自從化馬場2018年8月正式運營以來，粵港往返賽馬歷史性突破3萬匹次。

綜合文匯報、大公網報導，香港賽馬會從化馬場是2010年廣州亞運會賽後利用項目，是目前內地最大規模、最高標準、最為完善的純血馬飼養訓練中心。

廣州海關所屬從化海關駐馬場辦事處主任張震亞表示，香港賽馬會共有賽馬約1800匹，其中有550匹左右常駐從化馬場，每月平均進出口馬匹約110車次，以每周「三進三出」的方式往返粵港兩地。

他說，「海關創新實施賽馬『一次審批、多次往返』和飼料飼草『一般審批+特需審批』的檢驗審批制度，以及動物檢疫證書『一車一證』等近十項創新舉措，使得粵港往返賽馬通關時間得以壓縮。」在疊加政策下，賽馬進出境通關時間由此前的7小時，縮短至只需4個多小時左右。

另據明報報導，港府積極將香港打造成展覽及盛事之都，推動盛事經濟，不過在港已舉辦10年、入場人次達10萬的「TOYSOUL亞洲玩具展」，於facebook宣布今年起暫別。帖文稱，未來因主辦團隊會有不同發展，故展覽「以10年完成她的任務」，感謝各界支持。

TOYSOUL亞洲玩具展以往一直在九龍灣國際展貿中心舉行，九展今年內將重建，早前宣布營運至本月30日。展覽營運團隊7日發帖時未提停辦是否與場地有關。

另外，端午節長周末8日展開，旅發局統籌的一系列節慶活動亦開鑼，「嚐味當夏美食街」8日率先在尖沙咀星光大道揭幕。10日端午晚上8時灣仔海濱會有端午節主題無人機表演，屆時會以1000架無人機拼出卡通粽、龍舟競渡等圖案。壓軸的香港國際龍舟邀請賽則於15及16日在尖東海旁舉行；15日晚上灣仔海濱亦會有海上煙火表演。

香港 端午節 港府

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