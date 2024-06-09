搶人才客 香港發展商推出租服務式住宅

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著各類專才計畫持續獲批赴香港 ，各大發展商亦瞄準商機積極爭取人才入住旗下出租住宅。其中新地旗下位於西九龍的服務式住宅TOWNPLACE WEST KOWLOON更打造成「人才公寓」，專誠為赴港人才提供全面衣、食、住、行等各方面生活配套資訊指南。

文匯報報導，該項目提供843伙，戶型涵蓋開放式至三房單位，建築面積243至860方呎。項目已於去年10月開始試業，並於去年7月以來推出285伙招租，已悉數租出，入場月租約1.8萬元（港幣，下同，約2304.3美元），配套會所「TP SOCIAL CLUB」亦已啟用。

此外，信和旗下出租住宅亦為指定赴港人才提供一站式尊享禮遇，最高可享高達14天免租期、高達6000元香港富麗敦海洋公園酒店餐飲禮券及適用於指定信和商場的6000元S現金券，範圍包括往赴港澳人才簽註、高端人才通行證計畫、一般就業 政策、非本地畢業生留港／回港就業安排、科技人才入境計畫、優秀人才入境計畫及輸入內地人才計畫。

而臨近暑假，不少內地生準備下學年赴港就讀，開始出動租樓，其中以鄰近大學區屋苑最受歡迎。中原地產房仲表示，大埔嵐山7座低層B室，實用面積922平方呎，三房連套房及儲物房間隔，業主於2022年以955萬元購入，改以出租，放盤時開價約2萬4000元，議價後以2萬3200元租出，呎租25.2元。新租客為4名內地女生，見單位價錢合理，即以先付一年租金 方式預租。