12.5%香港青年曾賭球 用手機、網頁投注

歐洲國家盃足球 賽事舉行在即，沉迷賭博的議題再受社會關注。有機構調查發現，12.5%香港 青年受訪者有賭球經驗，其中更有61.5%高中生曾參與外圍賭球。同時，竟有32%受訪者不知道外圍賭博會觸犯法例，其中高中生的比率更多達43%，反映未成年人賭球問題嚴峻。

調查顯示，曾參與外圍賭球的受訪者中，最常使用的投注方式為透過手機應用程式投注及網頁投注，各占30.8%。東華三院平和坊近年數據顯示，涉及外圍網上賭博的求助個案逐年遞增，由2021年7.2%升至去年至今的21.1%，加上投注方式便利，容易吸引年輕人投注，反映外圍網上賭博問題愈趨嚴重。

東華三院社會服務科青少年及家庭服務部部門高級經理鍾燕婷呼籲，家長若發現子女接觸賭博資訊，應與子女坦誠討論賭博風險，建立「看球不賭球」的文化。

香港文匯報報導，東華三院平和坊於今年3月至4月期間進行「歐洲國家盃期間年青人賭球行為」問卷調查，成功訪問了715名香港學生，其中233名受訪者為高中生，其餘為大專院校生。

調查結果顯示，超過12.5%受訪者有賭球經驗，其中近兩成（19.7%）在未成年時已開始賭球，年紀最小者在高小及初中時已嘗試首次投注。值得關注的是，高中生賭球情況更甚於大專生。在曾賭球的受訪者當中，高中生曾參與外圍賭球的比率高達61.5%，遠高於大專生的22.2%。

調查又發現，31%受訪者預計在今年歐國盃期間賭球次數比現時多，投注金額中位數為300元，是日常每月賭球金額100元的3倍。至於球賽期間參與賭球的原因，首三位依次是「睇波時更投入刺激」（44.2%）、「解悶」（28.6%）及「支持心儀球隊」（27.3%）。有19.5%受訪者認為「大型比賽容易贏錢」，13%受訪者稱「自己能分析賽事及預測結果」。