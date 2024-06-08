港股「打風照開市」傳最快9月實施 強化國際金融地位

香港 特區政府在新階段全力拚經濟，推出不同措施提升及鞏固香港國際金融中心地位。據彭博引述消息指出，香港計畫最快今年9月起「打風照開市」，與其他先進經濟體的股市看齊，港交所未來幾周將公布方案。港府 認為三個月的準備時間是可行的，若有券商未準備好，或會提供一個獲豁免及寬限期。

報導說，據了解，有關方案包括9號及10號風球，即新措施將適用於不同惡劣天氣及嚴重程度。有券商7日表示，業界大致上已完成硬件準備，未來三個月整個市場將有兩次模擬測試，相信政府要看到測試結果才會落實最終的方案。

文匯報報導，港交所發言人7日表示，現正積極與政府、監管機構及金管局合作，以確定最終安排，並預計年中可公布實施詳情。該所又指出「打風照開市」的諮詢，獲得業界廣泛支持，料措施將進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

財庫局發言人也回應說，目標仍是年中公布實施細節及時間表，又稱「打風照開市」安排能加強香港作為國際及內地市場雙向門戶的地位。證監會亦相信，市場在惡劣天氣下繼續運作對香港整體有利。

當局未來三個月將進行兩次模擬測試。據港交所的諮詢文件，打風日子的交易與正常交易日基本相同，實體分行服務或無法使用，銀行則可繼續提供結算及交收網絡服務。有建議容許小型券商選擇延遲結算和交收，亦討論過由政府或金管局負責為孖展金額提供一定程度擔保等。

彭博引述知情人士7日透露，政府高層一直在努力盡早制定計畫，並認為3個月的準備期是可行的。據報，港交所最初計畫於7月開始實行，但銀行方面有不同意見，此外，小型券商在人手及成本方面受挑戰，也遭到了小型券商的反對。及後，金管局表態支持，緩解了銀行界的反對聲音。知情人士透露，對於尚未準備好的小型券商，或會獲豁免及寬限期，而打風期間的交收將會延後一天。

勝利證券 首席營運總監李耀榮表示，該行在硬件系統及人手編配上，已經完成準備工作，現正等待未來將舉行的市場模擬測試，看看實際的運作如何。