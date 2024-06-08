詐騙風波陷困 正生書院7·7停運 董事會：將盡快結清遣散費

基督教正生會年初捲入捐款詐騙案，旗下的正生書院陷入財困，正生會董事會行政總裁李國基7日向員工發信，說過去五個月因為銀行帳戶被警方凍結，已盡最大努力仍然未能重新開通帳戶，無法繼續支付員工薪金，為免欠薪累積至難以處理的程度，所以董事會決定7月7日起暫停正生書院運作，董事會將盡快結清薪資和遣散費。

大公報、文匯網報導，正生書院校監崔康常說，現時正生書院有大約十名學生，部分教師已辭職。他與禁毒專員聯絡過，相信保安局禁毒處、教育局、社署等部門，會盡快安排學生到其他合適的院舍、學校或機構，但學生和家長是否願意轉校，則是另一個問題。

校監崔康常確認屬實，指正生會6日晚在網上召開董事會決定停運，惟他未有參與決定。

另據香港 01報導，港府 7日表示，至今相關部門仍未有收到正生書院的正式通知。當局稱禁毒基金在今年3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，點名指如正生書院停運，責任全在被通緝 並逃離香港的正生會前董事包括創辦人林希聖和正生校長陳兆焯，以及與他們關係密切的正生會。

對於正生會指控「警方凍結了我們的銀行帳戶」，以致無法繼續支付每位員工薪金而要停辦正生書院，港府強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次所謂停運事件，「他們砌詞狡辯、罔顧事實，而將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒。」

發言人表示，正生會及正生書院都是私人機構，加上部分學生已畢業，由禁毒基金長期為被通緝人士的惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃人士繼續其不負責任的行徑。

位於大嶼山芝麻灣的基督教正生書院是一所戒毒學校，由基督教正生會開辦。正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，四名董事涉串謀詐騙被捕，另有三名已離港董事被通緝，包括校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，他們涉挪用4500多萬港元(約575萬美元)捐款，導至正生書院缺乏資金照顧師生基本需要。