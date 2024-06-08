詐騙風波陷困 正生書院7·7停運 董事會：將盡快結清遣散費
基督教正生會年初捲入捐款詐騙案，旗下的正生書院陷入財困，正生會董事會行政總裁李國基7日向員工發信，說過去五個月因為銀行帳戶被警方凍結，已盡最大努力仍然未能重新開通帳戶，無法繼續支付員工薪金，為免欠薪累積至難以處理的程度，所以董事會決定7月7日起暫停正生書院運作，董事會將盡快結清薪資和遣散費。
大公報、文匯網報導，正生書院校監崔康常說，現時正生書院有大約十名學生，部分教師已辭職。他與禁毒專員聯絡過，相信保安局禁毒處、教育局、社署等部門，會盡快安排學生到其他合適的院舍、學校或機構，但學生和家長是否願意轉校，則是另一個問題。
校監崔康常確認屬實，指正生會6日晚在網上召開董事會決定停運，惟他未有參與決定。
另據香港01報導，港府7日表示，至今相關部門仍未有收到正生書院的正式通知。當局稱禁毒基金在今年3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，點名指如正生書院停運，責任全在被通緝並逃離香港的正生會前董事包括創辦人林希聖和正生校長陳兆焯，以及與他們關係密切的正生會。
對於正生會指控「警方凍結了我們的銀行帳戶」，以致無法繼續支付每位員工薪金而要停辦正生書院，港府強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次所謂停運事件，「他們砌詞狡辯、罔顧事實，而將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒。」
發言人表示，正生會及正生書院都是私人機構，加上部分學生已畢業，由禁毒基金長期為被通緝人士的惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃人士繼續其不負責任的行徑。
位於大嶼山芝麻灣的基督教正生書院是一所戒毒學校，由基督教正生會開辦。正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，四名董事涉串謀詐騙被捕，另有三名已離港董事被通緝，包括校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，他們涉挪用4500多萬港元(約575萬美元)捐款，導至正生書院缺乏資金照顧師生基本需要。
上一則
導航合作百度地圖 特斯拉5月在中銷量暴衝
下一則
FB留言